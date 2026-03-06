毎月17日を「ひめじ防災家族会議の日」とします！

概要

姫路市

令和8年2月に、平成27年に仙台市で開催され「第3回国連防災世界会議」で採択された国際的な防災の指針である「仙台防災枠組」に基づき、これまでの本市の防災・減災対策の取組を整理し、兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科による評価を受け、「中間評価報告書」を取りまとめました。

中間評価報告書に基づき仙台防災枠組の取組を一層推進していく必要があり、発生確率が年々高まる南海トラフ巨大地震への備えが求められていることに加え、阪神・淡路大震災の記憶・教訓を風化させることなく、市民の皆さま一人ひとりの防災意識の向上を図ることを目的に、令和8年度より、毎月17日を「ひめじ防災家族会議の日」として定めます。

運用開始日

令和8年（2026年）4月から運用を開始

防災・減災の定期広報の開始

「ひめじ防災家族会議の日」にあわせ、毎月17日に市民の皆さまが取り組める防災・減災対策や防災イベントなどの情報を、防災行政無線をはじめ、姫路市公式LINE、姫路市危機管理室公式X、登録制メール配信サービス「ひめじ防災ネット」、防災アプリなどでお知らせします。

災害はいつ発生するか分からず、ひとたび発生すると大きな被害をもたらします。

昨今の激甚化・頻発化する災害に備え、市民の皆さまには、災害を他人事ではなく「わがこと（自分事）」として防災意識を高めていただけますようお願いします。