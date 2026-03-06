学校法人京都産業大学

本企画は、野球日本代表ゆかりの地でパブリックビューイングを行いワールドベースボールクラシックの熱狂を共有する企画です。試合日程は3月16日もしくは3月17日9:00試合開始を予定しておりますが、準々決勝（3月15日）の結果により日本代表の試合日時が決定されるため、正式な日程は3月15日に確定いたします。

「2026ワールドベースボールクラシック」

ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング

日本 対 ●●●●

・開催日時（日本時間）2026年3月16日（月）または3月1７日（火）

8:00～ 開場

9:00～ 試合開始

・場 所 京都産業大学 神山ホール 大ホール （京都市北区上賀茂本山）

・参加費用 無

・参加対象 本学学生、教職員

・定 員 300名

・備 考 ・スチール撮影については、特に制限はございません。

※試合が放映されているスクリーンが映り込んでも構いません

・ムービーについては、試合の内容が分かるような映し方は不可

※会場雑感として一瞬スクリーンが映ることは構いません

・注意事項 ・日本代表が準決勝に進出しなかった場合は、中止となります。

・主催/共催 主催：京都産業大学 共催：Netflix