学校法人京都産業大学

本企画は、野球日本代表ゆかりの地でパブリックビューイングを行いワールドベースボールクラシックの熱狂を共有する企画です。試合日程は3月16日もしくは3月17日9:00試合開始を予定しておりますが、準々決勝（3月15日）の結果により日本代表の試合日時が決定されるため、正式な日程は3月15日に確定いたします。



「2026ワールドベースボールクラシック」
ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング　
日本　対　●●●●

・開催日時（日本時間）2026年3月16日（月）または3月1７日（火）　


8:00～　開場


9:00～　試合開始


・場　　所 京都産業大学　神山ホール　大ホール　（京都市北区上賀茂本山）


・参加費用　　無


・参加対象　　本学学生、教職員


・定　　員　　300名


・備　　考　・スチール撮影については、特に制限はございません。


　　　　　　　　　※試合が放映されているスクリーンが映り込んでも構いません


　　　 　　・ムービーについては、試合の内容が分かるような映し方は不可


　　　　　　　　　※会場雑感として一瞬スクリーンが映ることは構いません


・注意事項　・日本代表が準決勝に進出しなかった場合は、中止となります。


・主催/共催　主催：京都産業大学　共催：Netflix