LEMONADE by Lemonica 全店舗にて映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボ開催決定！

株式会社Sweet Pixels

株式会社Sweet Pixels（本社：東京都港区、代表取締役社長：長江 国輝）は、国内に44店舗ある「LEMONADE by Lemonica」全店舗で、2026年3月6日(金)公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボの開催を決定いたしました。

【Sweet Pixels ×『ウィキッド 永遠の約束』 コラボドリンクメニュー】

■ ウィキッド コラボレモネード(グリーンアップル＆ハイビスカス) 780円(税込)

魔法のような2層のカラーが目を引く「ウィキッド コラボレモネード」。

エルファバをイメージした爽やかなグリーンアップルと、グリンダをイメージした華やかなハイビスカスが、飲み進めるほどに溶け合い、色も味わいもドラマチックに変化します。

変化していく魔法のような一杯を、ぜひご体験ください。

■メニュー特典

エルファバとグリンダのモチーフが重なり合うオリジナルデザインのドリンクタグ付き

ドリンクタグ配布期間 ： 3月6日(金)～

※オリジナルデザインのドリンクタグは無くなり次第終了となります。

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)との商品化契約に基づき、株式会社Sweet Pixelsが企画・製作した商品です。

※予定数量に達し次第、販売終了とさせていただきます。

※一部の店舗では品切れなどにより販売していない場合があります。

