【ピエール・エルメ・パリ × 嬉野】和多屋別荘から生まれた、佐賀味噌の新境地。「マカロン ミソ ド サガ」誕生

株式会社 和多屋別荘

株式会社和多屋別荘（佐賀県嬉野市、代表取締役：小原嘉元）は、館内に出店する「ピエール・エルメ・パリ 和多屋別荘」と、温泉インキュベーション施設「OIC（Onsen Incubation Center）」の入居企業である株式会社MISOVATION（東京都中央区、代表取締役：斉藤悠斗）との共創により、新作「マカロン ミソ ド サガ / Macaron Miso de Saga」を2026年3月より販売開始します。

世界的パティスリーブランドと、OICに居を構えるフードテック企業。その出会いを可能にしたのが、和多屋別荘という一つの場でした。嬉野の大豆文化と発酵技術を背景に、MISOVATIONの知見とピエール・エルメ・パリの感性と技術が重なり合い、佐賀・嬉野にしか生まれ得ない唯一無二のマカロンが誕生しました。

Assortiment de 3 Macarons Miso de Saga（イメージ画像）

商品概要

◆マカロン ミソ ド サガ / Macaron Miso de Saga

価格：394円

◆マカロン 3個詰合わせ ミソ ド サガ / Assortiment de 3 Macarons Miso de Saga

価格：1,998円

◆販売場所：ピエール・エルメ・パリ 和多屋別荘

https://www.pierreherme.co.jp/boutique/watayabesso/(https://www.pierreherme.co.jp/boutique/watayabesso/)

▼佐賀・嬉野の大豆文化について。

佐賀は全国でも大豆の生産量が上位に位置し、特に嬉野地域では湯治文化とともに温泉湯豆腐が育まれ、大豆の生産と加工を通じて地域独自の食文化が築かれてきた土地です。

佐賀の食文化を背景に、MISOVATIONの発酵の知見とピエール・エルメ・パリの感性が融合することで、地域ならではの素材と文化を手軽に楽しめる発酵体験として提供します。

▼マカロン ミソ ド サガ で使用している味噌。

丸秀醤油の「自然一味噌（米）」は、佐賀市の有機認証農場「福田農園」で収穫された有機米と有機大豆を使用し、創業以来120年以上守り続けてきた天然醸造により、自然のままに1年以上発酵・熟成されています。米麹を大豆の約2倍使用し、塩分は約10.5％と控えめ。麹由来のやさしい甘みと、じんわりと広がる深い旨味が特徴です。

天然醸造ならではの香りと、有機栽培された原料が持つ本来の美味しさを、このマカロンを通して感じていただけます。

▼マカロン嬉野茶に続く第二弾

今回の「マカロン ミソ ド サガ」は、和多屋別荘とピエール・エルメ・パリによる地域素材との共創の、最新の取り組みです。両者はこれまでにも、嬉野が誇る「嬉野茶」を使ったマカロンを共同開発。地域の一次産品をピエール・エルメ・パリの感性で表現するという取り組みを行っています。

マカロン嬉野茶 3個詰合わせ

商品概要

◆マカロン嬉野茶 3個詰合わせ

価格：1,998円

▼味噌の多様性と新しい価値の提案

味噌は、日常的に親しまれる食材でありながら、全国に約1,200の蔵・生産者が存在します。

土地や蔵ごとの特性、発酵方法の違いによって、味わいや香りは驚くほど多様です。

マカロン ミソ ド サガでは、佐賀・嬉野の大豆文化や伝統的な味噌の旨味・香りを、MISOVATIONの知見とピエール・エルメ・パリの持ち合わせる感性を通すことで、味覚的な魅力だけでなく、その背景にある発酵技術や地域性、蔵ごとの思想まで含めた一つの食体験として表現しています。

地域文化の価値を可視化するとともに、世界最高峰スイーツとして楽しめる新しい体験を提供します。

株式会社MISOVATION

所在地：〒103-0027

東京都中央区日本橋3-1-3 xBridge-Global

事業内容：伝統食品の高付加価値化および流通DX

公式サイト：https://misovation.com/

▼嬉野リビングラボ（URESHINO LIVING LAB）との連携

「マカロン ミソ ド サガ」は、和多屋別荘と株式会社イノベーションパートナーズが共同運営する温泉インキュベーション施設「OIC（Onsen Incubation Center）」から生まれたプロジェクトです。OICを起点とした共創型実証プロジェクト「嬉野リビングラボ（URESHINO LIVING LAB）」の取り組みとして、和多屋別荘の宿泊・食・温泉という日常そのものをフィールドに、地域の一次産品や伝統発酵食材の価値を可視化していきます。旅館という場が引き合わせたフードテックと世界的パティスリーの共創が、嬉野の恵みを新たな食体験として届けます。

【会社概要】

■株式会社和多屋別荘

代表取締役：小原 嘉元

所在地：佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 738

公式サイト：https://wataya.co.jp/

■株式会社イノベーションパートナーズ（OIC 共同運営）

代表取締役社長：本田 晋一郎

所在地：東京都港区南麻布 1-6-30

公式サイト：https://innovation-partners.jp/