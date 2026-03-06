就活スタートダッシュを応援！アカリク、28卒対象「早期インターン特集 ～先輩が推す大手30社～」を公開

株式会社アカリク

博士人材をはじめとする大学院生・研究者のキャリア支援を行う株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田 諒）は、2028年卒業予定の理系学部生・大学院生（以下、理系学生）を対象としたスカウト・求人サイト「アカリク」にて、「早期インターン特集 ～先輩が推す大手30社～」を2026年3月2日に公開いたしました。

本特集では、アカリク利用者の声を参考に、理系学生におすすめしたい大手企業30社のインターンシップ情報を、4つの業界カテゴリ別に紹介しています。特集ページでは、掲載企業ごとにアカリク独自の企業解説やインターン参加者の口コミに加え、掲載企業に興味を持った登録学生の大学・専攻・学位の属性情報も閲覧できるようになっており、企業と学生の相互理解を深める設計としています。

企画背景｜研究と就活の両立という理系学生特有の課題

特集ページは就活情報サイト「アカリク」内のマイページからアクセス可能

2025年卒以降、産学協議会の方針に基づきインターンシップの定義が見直されたことで、企業の早期プログラムはますます充実し、学生のキャリア形成にとっては「どの企業のインターンシップに参加するか」の選択がこれまで以上に重要になっています。

アカリクにおいても、早期に登録する理系学生の数は年々増加しており、専攻は情報・通信系、化学系、機械系、物理系など多岐にわたります。こうした専門性の高い学生ほど、「自分の研究が活かせるかどうか」を重視してインターンシップ先を選ぶ傾向が強く、一般的なナビサイトの情報だけでは判断が難しいという課題があります。

こうした背景から、アカリクは早期から動き出す理系学生を支援するため、利用者の声やイベント参加者のフィードバックをもとに、理系学生におすすめしたいトップ企業のインターンシップ情報を厳選し、本特集を企画しました。特集に掲載されている企業からは、学生のプロフィールに基づいたインビテーション（招待メッセージ）が届く仕組みも整えており、研究で忙しい理系学生が、研究に集中していても優良企業との接点を持てる環境を用意しています。

特集の特長

1. アカリク利用者の声をもとに選定した「大手30社」

アカリクのサービス利用者や過去の就活イベント参加者から寄せられた声・フィードバックを参考に、理系学生にとって有意義な経験が得られる大手企業30社を選定しました。単なる知名度ではなく、先輩たちが実際に「参加してよかった」と感じた企業の情報を届けます。

2. 理系のキャリアに直結する4つの業界カテゴリ

理系学生から特に人気が高く、専門性を活かしやすい4つのカテゴリに分けて企業を紹介しています。

- メーカー- IT / Web / ゲーム- コンサル・金融- 化学バイオ素材3. ナビサイトでは分からない「アカリク独自」の深掘り情報

各企業の紹介ページでは、一般的な募集要項だけでは得られない情報を多角的に掲載しています。

掲載企業例（順不同）

特集概要

株式会社アカリクについて

- 先輩からのおすすめポイント研究で培った専門性がどう活かせるか、どのような技術的挑戦ができるかなどを解説- 企業の将来解説その企業が目指す未来像や、社会課題解決に向けたビジョンを紹介- インターン参加者の口コミ実際の参加者から寄せられた「開発手法を学べた」「影響力の大きさを感じた」などのリアルな声を掲載- お気に入り登録者の属性その企業に興味を持った学生の大学・専攻・学位の分布を可視化。自分と近い属性の先輩がどの企業に関心を持っているかが分かり、企業選びの参考に[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/273_1_86234b3d69ed7b27e22354dd0843c64d.jpg?v=202603070451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/273_2_4a4379d85dd31838c040e7ef04c97deb.jpg?v=202603070451 ]

会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）

創 業：2006年11月

代表者：代表取締役 山田 諒

所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階

事 業：

- 大学院生（修士課程・博士課程）向け就活情報サイト「アカリク(https://acaric.jp/)」の運営- 研究分野・業種・職種別イベント「アカリクイベント(https://acaric.jp/event)」の企画開催- 新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介「アカリク就職エージェント(https://acaric.jp/shushoku-agent)」「アカリクキャリア(https://tenshoku-agent.acaric.jp/)」の運営- 大学等でのキャリアセミナーの実施- オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX(https://cloudlatex.io/ja)」の運営 など

取組事例：

- 「博士人材の民間企業における活躍促進に向けた検討会（経産省・文科省）(https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/1357901_00015.htm)」に代表山田が委員として参画- 奈良先端科学技術大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000017667.html)、広島大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000265.000017667.html)、奈良女子大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000017667.html)、総合研究大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000017667.html)、芝浦工業大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000017667.html)、熊本大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000017667.html)とキャリア支援に関する連携協定・覚書を締結- 地方大学内に「キャリアのきっかけとなるコミュニティスペース『アカリクラウンジ(https://acaric.jp/special/lounge)』」を設置し、地方間の情報格差の是正にも取り組む- "未知の才能とめぐりあう" 採用イベント「イノベーションサミット(https://acaric.jp/innovation-summit?acaric=innoSumi)」など、大学院生のキャリアの可能性を広げる場の企画・運営も行っています