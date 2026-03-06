所属クリエイター・胡熊もえが3月13日（金）発売のフリューの最新プリ機『Misēl（ミセル）』イメージモデルに起用！

株式会社リバティタウン

株式会社リバティタウン（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：本田一世、以下リバティタウン）に所属する「胡熊もえ」が、3月13日（金）発売のフリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）の最新プリントシール（以下、プリ）機『Misēl（ミセル）』の撮影モデルに起用されました！

『Misēl』は、プロジェクターを活用し“盛れ”と“映え”を両立した“没入型”の撮影体験が楽しめるプリ機。動画や画像を背景に投影することで、映像・光・音に包まれる幻想的な空間の中、トレンドの映えスポットで撮影したようなフォトジェニックな仕上がりを実現します。

さらに、『プロジェクションプリ』の完成度を高める多彩な機能によって、写りの満足感と空間演出の楽しさを両立。「盛れ感選択」や「トリミング調整」によって手軽に好みの仕上がりにカスタマイズできる他、「ふちなしシール」の採用により撮影時の世界観をそのまま手元に残すことが可能です。

空間・写り・残し方までこだわれる『Misēl』で、『プロジェクションプリ』ならではの没入感あふれる撮影体験をお楽しみいただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002216.000005167.html

■フリュー株式会社について

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

URL：http://www.furyu.jp/

■ 胡熊もえ プロフィール

「女の子みんなの可愛いを応援する」というテーマを掲げ、真似しやすいようなメイクやコスメの情報、ファッションについて発信しているクリエイター。

可愛い系から綺麗系まで、幅広いメイクやファッションスタイルを魅せられるのも彼女の魅力。

ファンとの交流を大事にし、最近ではママとなり頑張る女性の味方としても憧れる存在を目指し活動中！

2025年6月現在、SNS総合フォロワー数は53万人超え。WEARの公認ユーザーである、WEARISTAとしても活躍中。

YouTube：https://www.youtube.com/@kogumamoe

Instagram：https://www.instagram.com/m.0430.m/

TikTok：https://www.tiktok.com/@m.0430.m

X：https://x.com/m_0430m

■ 株式会社リバティタウンのキャスティングについて

リバティタウンには、数多くのクリエイターが所属しております。

YouTubeやSNSでの活動にとどまらず、モデルやテレビ番組への出演実績も多数ございます。

キャスティングでお困りの際やモデルをお探しの際には下記のお問い合わせ先までお気軽にご相談ください。



■ 株式会社リバティタウンについて

・会社名：株式会社リバティタウン（LIBERTYTOWN Inc.）

・代表者：代表取締役 本田 一世

・設立：2017年5月9日

・事業内容：株式会社リバティタウンは2017年5月に創業、”創る人に最適な環境を造る”をテーマにクリエイターファームを運営しております。YouTubeのMCNであるリバティタウンだからこそできるマネジメントは、チャンネル開設から最大化まで全面サポートいたします。SNS戦略サポート、動画編集の講習、企業タイアップの提供などクリエイターが『創る』に最大限のチカラを発揮できるプロダクションです。企業タイアップ広告や企業公式アカウント運用についても弊社にお任せください。

・本社所在地：東京都目黒区青葉台3丁目6-28 住友不動産青葉台タワー8F

・URL：https://libertytown.co.jp/

______________________________________

【お問い合わせ】

株式会社リバティタウン

TEL：03-6690-3321

MAIL：sales@libertytown.co.jp

担当：須田

_______________________________________