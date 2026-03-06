令和7年度（第48回）姫路市芸術文化賞受賞者が決定しました！

姫路市

趣旨

芸術および文化の振興のため、その功績が顕著であり、姫路市を中心に活躍し、または姫路市に貢献した者若しくは団体を表彰することにより、本市の芸術文化の振興と向上に資することを目的とする。

受賞者

芸術文化大賞：井上 仁（洋画）

芸術文化賞：小澤 紘司（落語研究）、萩原 稔浩（音楽指導）、原田 幸子（洋舞）

芸術文化年度賞：山崎 法枝（日本画）

芸術文化奨励賞：村岡 正樹（姫路こま）

選考基準

芸術文化大賞

特に優れた芸術作品を創造した者若しくは団体、または文化活動を通じて傑出した業績を挙げ、文化の向上発展に顕著な功績のあった者若しくは団体

芸術文化賞

永年にわたり、優れた創作活動を通して、芸術文化の向上発展に貢献した者若しくは団体、または永年にわたり、顕著な文化活動を通して、地域文化の向上発展に貢献した者若しくは団体

芸術文化年度賞

最近1年間に優れた作品を発表し、芸術文化の向上発展に貢献した者若しくは団体、または最近1年間に顕著な文化活動を通して、地域文化の向上発展に貢献した者若しくは団体

芸術文化奨励賞

優れた芸術文化活動を行い、将来一層の活躍が期待される者または団体

授賞式

日時

令和８年(2026年)３月１９日(木曜日) 正午～午後２時まで

開場：午前１１時３０分

会場

姫路キヤッスルグランヴィリオホテル 錦扇の間

式次第

お問い合わせ

- 開会- 市長挨拶- 授賞式- 選考委員長から選考報告- 来賓紹介- 受賞者代表のあいさつ- 記念撮影- 交流パーティー(https://himeji-culture.jp/koryufes)- 祝電紹介- 乾杯- 閉会

姫路市 文化国際課（電話番号：079-221-2098）