永井聖一、Daoko、ESME MORI、うさぎ育成ゲーム「いつも、うさぎと一緒なら」の主題歌を担当＆オープニング映像が公開！
合同会社うさぎと一緒（本社：東京都千代田区、代表：中田百合香）は、スマートフォン向けうさぎ育成ゲーム「いつも、うさぎと一緒なら」の主題歌情報およびオープニング映像を公開したことをお知らせいたします。
本作の主題歌は、楽曲タイトル「仕事よりうさぎ」。
作詞・作曲を永井聖一氏、歌唱をDaoko氏、編曲をESME MORI氏が担当しています。
主題歌「仕事よりうさぎ」について
作詞・作曲を手がけた永井聖一氏は、うさぎをこよなく愛するアーティストとしても知られています。本楽曲では、「うさぎと暮らす日常」をテーマに、うさぎと共に生きる人々が思わず共感する心情を丁寧に描写しています。
タイトルにもなっている「仕事よりうさぎ」という印象的なフレーズは、うさぎと暮らす多くの方々が抱く率直な気持ちを象徴しています。
日常の中で自然と優先してしまう存在、何気ない仕草に癒やされる時間、そうしたリアルな感情が歌詞に込められています。
ボーカルを担当したDaoko氏の透明感ある歌声が楽曲の世界観を繊細に表現し、ESME MORI氏による現代的かつ温かみのあるアレンジが、作品全体に統一感をもたらしています。
オープニング映像公開
本楽曲を使用したオープニング映像も同時に公開いたしました。
映像では、うさぎと暮らしている人からすると共感するシーンを多く取り入れています。
●『いつも、うさぎと一緒なら』オープニング映像
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=f6AeG4qyu78 ]
●主題歌「仕事よりうさぎ」フルバージョン
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pxOKkrssorw ]
ゲーム概要
タイトル
いつも、うさぎと一緒なら
ジャンル
うさぎ育成ゲーム
企画・運営
合同会社うさぎと一緒
開発・運営
株式会社ロジカルビート
対応OS
iOS / Android OS
価格
基本無料（アイテム課金制）
サービス開始
2026年4月24日（金）予定
公式最新情報はこちらから
https://x.com/itsuusa_jp
https://www.instagram.com/itsuusa_jp/
(C) Usagi to Issho LLC. All Rights Reserved.
合同会社うさぎと一緒は、本作を通じて、うさぎという動物への理解と愛情がより広がることを目指しております。
今後もIP展開およびコンテンツ拡充を進め、長期的に愛されるタイトルとして育成してまいります。