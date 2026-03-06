【叡啓大学】事前予約開始！3月27日（金）春のオープンキャンパスを開催します！

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2026年3月27日（金）に春のオープンキャンパスを開催します！

大学紹介、入試説明・解説、叡啓大学生による活動発表会、授業体験、学生生活や入試の相談ブースなどのプログラムを準備してお待ちしています！

春のオープンキャンパス 2026年3月27日（金）9時30分～15時00分(予定)

当日プログラム（2月20日現在）※9時00分から会場受付開始

申込方法

- 午前は、「大学紹介」や「入試説明・解説」、「学生活動発表会」で、大学の学びや入試、インターンシップや留学などを経験した叡啓大学の学生の姿をご紹介します！- 午後は、叡啓大学の学びを実際に体験いただけるよう、多くのワークショップ形式での模擬授業をご準備しています！- 教職員・在学生への「個別相談」や「交流会」、「キャンパスツアー」なども実施予定です。申込期間 2026年3月2日（月）15時00分 ～ 3月26日（木）15時00分まで(予定)参加申込はこちらから（～3/26木） :https://www.ocans.jp/eikei?fid=A7rmJQaR- 「参加申込はこちら」をクリックして、予約専用から申込をしてください。- 「予約制」のプログラムに参加するためには、それぞれのプログラムにお申し込みが必要です。- 「予約不要」のプログラムは、イベントへのお申し込みだけで当日自由に参加できます。申込完了後、登録したメールアドレスに、お申込完了とマイページについてのメールが届きますので、必ず確認してください。

※ 申込時にはメールアドレスをご登録いただき、アカウントを作成していただきます。

参加の準備

申込完了後、登録されたメールアドレスにお申込完了とマイページについてメールが届いていますので、必ず確認してください。

マイページの「お知らせ」に、事前準備や当日の参加方法等について掲載しています。

当日、受付でもマイページから参加証を確認しますので、パスワードを忘れないようにご注意ください。

申込完了後は、こちらからもマイページにログインできます。（登録時のパスワードが必要です）

マイページはこちらから(https://www.ocans.jp/eikei/entry/login?fid=A7rmJQaR)

過去開催の様子

公式LINEのご案内

叡啓大学の公式LINEができました！

オープンキャンパスや大学入試説明会など、イベントや入試に関するお知らせを随時配信しています。

ぜひご登録ください。

LINE ID：@092lmsmr

お問合せ先

叡啓大学 教学課 入試係

Tel：082-225-6224

Mail：admissions-at-eikei.ac.jp

※ 「-at-」 は「@」 の記号に置き換えてください。

