が～まるちょば　新作公演を5月5日(火・祝)に名古屋で開催！

パントマイムの固定概念を超えた演劇作品とパフォーマンスで国際的に評価を受けてきた『が～まるちょば』が新作公演「ピストルと少年」を、5月5日(火・祝)にアマノ芸術創造センター名古屋で開催します。

今回の長編作品では、セリフを使わず、たったひとりで演じる演劇作品として、が～まるちょばが創り出す究極の表現が見どころです。全国各地を巡る本公演は名古屋で10公演目。「作品は成長する」と話すが～まるちょばが、舞台との近さが魅力の今回の名古屋会場で、どのようなステージを魅せるのか！？

東京2020オリンピック開会式では、大きな話題を呼んだ“ピクトグラムパフォーマンス”を創作するなど、国内外で高く評価されてきたが～まるちょばの新境地で、言葉に頼らない役者としての表現力、そして劇場でしか味わえない唯一無二の空気感を是非ご堪能ください。

【開催概要】

GAMARJOBAT THEATRE 2026「ピストルと少年」

第一部 が～まるちょばショー/短編作品

第二部 新作長編作品「ピストルと少年」

■日程：2026年5月5日（火・祝） 17：00開演（16：30開場）

■会場：アマノ芸術創造センター名古屋

■作・演出：が～まるちょば

■出演：が～まるちょば

■公式HP：https://www.tokai-tv.com/events/gamarjobattheatre2026/

■お問合せ：東海テレビ放送 事業部 052-954-1107（平日10：00～17：00）

■主催：東海テレビ放送