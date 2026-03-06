【ロイヤル コペンハーゲン】新コレクション IRIS（アイリス）を発表

フィスカース ジャパン株式会社250年にわたり受け継がれてきた伝統とクラフツマンシップ。 フィスカース ジャパン株式会社（東京都千代田区）が展開する、デンマークのライフスタイルブランド「ロイヤル コペンハーゲン」からこの春、フレッシュな新作コレクション、IRIS(アイリス)が登場します。

この春、ロイヤル コペンハーゲンからフレッシュな新作コレクション、IRIS(アイリス)が登場。 柔らかなコーラル、ブルー、グリーンのグラデーションが、ブランドを象徴する白磁の世界に新たな息吹をもたらします。 250年以上の歴史とクラフツマンシップに根ざしながら、伝統的な技法とモダンな表現を融合し、食卓に彩りと遊び心をもたらすアイリス コレクション。

2026年3 月9日より世界同時発売いたします。

日々の美しい一瞬を祝うコレクション

アイリスは、日常のふとした瞬間をやさしく受けとめるためにデザインされた、ハンドスプレーによる彩色のポーセリン（磁器）コレクションです。

その名は「希望や信頼を象徴する花」であり、同時に「虹」を意味する言葉にも由来しています。

有機的なシェイプと穏やかな色合いは、何気ない乾杯から静かな余韻を楽しむコーヒータイムまで、

いつもの時間を、よりパーソナルで特別なひとときへと変えることでしょう。

クラフツマンシップと色彩の表現

ロイヤル コペンハーゲンは 250年以上にわたり、無数のブルーの色調、繊細な花模様、そして力強い筆致を通して、色彩表現を探求してきました。

アイリスでは、ブルー、コーラル、グリーンが織りなす、新たな色の世界が紡がれます。

すべてのアイテムは、長い歴史を持つスプレー彩色の技法により、職人がひとつひとつ手作業で色を吹きかけて制作。

ブランドの伝統を受け継ぎながら、現代的で柔らかな表情が生み出されます。

アイリス同士はもちろん、ロイヤル コペンハーゲンの定番コレクションとも美しく調和するようにデザインされており、重ねることでスタイリングや個性の表現を自由に楽しむことができます。

繊細な色のグラデーションが奥行きと軽やかさをもたらし、テーブルを“自分らしさを描くキャンバス”へと変えてくれます。

“アイリスは、食卓をプレイフルに、自分らしく彩ることができるコレクションです。

私にとって大切なのは、実際の暮らしに寄り添い、個人的で自由で、

小さな大切な瞬間を包み込むようなポーセリンをつくることなのです。”

- ロイヤル コペンハーゲン クリエイティブディレクター

Jasper Toron Nielsen（ヤスパー トロン ニールセン）

デンマーク、コペンハーゲンにてヤスパー トロン ニールセンのクリエイティブリードのもとデザインされたアイリスは、22cm、27cm のプレートをはじめ、日常で活躍するディーププレート、ボウル、マグ、小さな貝殻を思わせるサービングディッシュなどで構成されています。それぞれが個性をまとい、クラフツマンシップを表現するアイテムです。

スプレー彩色という “アート”

アイリスを彩るのは、100年以上にわたりロイヤル コペンハーゲンで受け継がれてきたスプレー彩色の技法です。

手描きと同じ精度と繊細さを要するこの技法は、職人が一枚ずつ丁寧に色を吹きかけることで白磁の表面に柔らかな色の流れを生み出します。その結果、奥行きと軽やかさを併せ持つ穏やかなグラデーションが生まれ、それぞれのアイテムには、小さなアートピースのような佇まいが宿るのです。

アイリス コレクションは 2026年3月 9日より世界同時発売。

ロイヤル コペンハーゲン各店舗、公式オンラインストアにてお求めいただけます。

定番のブルーフルーテッド プレインとの組み合わせも楽しむことができる、彩り豊かなアイリス コレクション

■商品一覧 / 2026年 3月 9日より世界同時発売

アイリス プレート

ブルー / コーラル / グリーン

27CM

税込価格 各\13,200

アイリス プレート

ブルー / コーラル / グリーン

22CM

税込価格 各\11,000

アイリス ディーププレート

ブルー / コーラル

24 x H6CM

税込価格 各\12,100

アイリス ペタルボウル

ブルー

25.5 x H4.5CM

税込価格 \16,500

アイリス ボウル

ブルー

φ18 x H8.5CM

税込価格 \14,300

アイリス ハイハンドルカップ＆ソーサー

ブルー

240ML

税込価格 \11,000

アイリス マグ ペア

ブルー / コーラル / グリーン

360ML φ8.5 x H11CM

税込価格 各\13,200

アイリス カールディッシュ

コーラル

15.5 x 13.5 x H3CM

税込価格 \8,800

アイリス シェルディッシュ

ブルー 10.5 x 9 x H2.5CM

税込価格 \7,700

ロイヤル コペンハーゲン

1775年、デンマーク王室の保護のもと創設された〈ロイヤル コペンハーゲン〉。250年以上にわたり、受け継がれるクラフツマンシップと美意識が、時代を超えて人々を魅了してきました。ハンドペイントの伝統を大切にしながら現代の感性を取り入れ、自由で新しい発想とともに進化を続けています。

