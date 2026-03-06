沖縄の伝統×ときめき。紅型作家・新垣優香氏と贈る「プレミアム金楚糕（ちんすこう）缶」が2026年3月6日(金)新発売

株式会社ミント缶ジャパン

■開発背景：伝統的な「おもてなしの菓子」を芸術の域へ

琉球王国時代から続く沖縄の伝統菓子「ちんすこう」を、単なる土産菓子ではなく、高い芸術性と品質を兼ね備えた「プレミアムギフト」として再定義しました。 コンセプトは「沖縄の伝統 × ときめき」です。

■商品の3大特長

熟練職人が、配合や焼き加減を見極めながら作りあげた逸品です。 紅型作家・新垣優香氏による描き紅型デザイン伝統的な紅型技法に新しい風を吹き込む新垣氏、3種のそれぞれのフレーバーに合うデザインを使用 五感で楽しむ3つのフレーバー、プレーン、金胡麻味、塩味の3種類を展開。

既存の土産菓子とは一線を画す品質を実現しています。

■味わいとデザインの調和

中身は、2013年全国菓子大博覧会で金賞を受賞した、那覇市「くがにやぁ」のちんすこうです。

口の中で「ホロホロ」と優しく溶ける繊細な食感を実現しました。

くがに缶（プレーン）

沖縄の強い太陽と生命力を象徴する大輪のハイビスカス。背景の黄金色は「大切で輝くもの」を意味する「くがに」そのものを表現しています。

草花缶（金胡麻味）

深みのある緑に描かれた緻密な草花。伝統に新しい感覚を吹き込んだ、芸術性の高い一品です。

ウミガメ缶（塩味）

幸せを運ぶとされるウミガメと、美しい沖縄の波をモチーフに。爽やかで心安らぐデザインです。

香川県産小麦「さぬきの夢2000」を使用し、無着色・無保存料で仕上げた、素材の香ばしさが広がる美味しさです。

旅のあとも、あなたのお部屋に沖縄の彩りを。存在感のあるこの缶は、食べ終わったあともずっと、

インテリアとして飾ってお愉しみいただけます。

お気に入りの小物を入れたり、ただそこにあるだけで、ふとした瞬間に沖縄の“ときめき”を想い出してください。

デザインを手がけたのは、伝統的な紅型の技法をベースに、鮮やかな色彩で表現するアーティスト・新垣優香さん。

■地域と共に歩むモノづくり：就労継続支援B型事業所「Mana」との連携

本商品の完成品への仕上げ作業は、那覇市にある就労継続支援B型事業所「Mana」が担っています。一缶一缶、丁寧に心を込めて作業を行うことで、障がいを持つ方々の社会参画と自立支援を促進します。沖縄の伝統文化を支えるだけでなく、地域の福祉支援にも繋がるサステナブルな一品です。

個包装の金楚糕としおりを缶に詰める作業風景

■商品概要

商品名：プレミアム金楚糕（ちんすこう）缶 ちんすこう5枚入り（プレーン / 金胡麻味 / 塩味）

発売日：2026年3月6日(金)

価格：1缶 1,380円（税別） / 1,490円（税込）

ECサイト：https://okinawamint.base.shop/

販売場所：ART MINTS 沖縄県那覇市壺屋１-１-１１

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ミント缶ジャパン 担当：大坂

TEL：098-988-4323 / FAX：098-993-7723

e-mail：info@mintcanjapan.co.jp