【4月21日開催・ウェビナー】グローバル企業のための「サステナビリティと企業価値の『シナジー』のつくりかた」

2026年4月21日(火)、Lively合同会社（本社：東京都千代田区、Founder & CEO：種田 毅、Co-Founder & Co-CEO：三浦 友見）はウェビナー「サステナビリティと企業価値の『シナジー』のつくりかた -先行事例や投資家の視点を基に-」を開催します。

昨今、環境危機の深刻化や危機対応コストの増大、投資家による評価軸の変化などを背景に、企業を取り巻く前提条件は継続的に変化しています。その中で、サステナビリティは単なる規制対応や開示の問題ではなく、企業価値との関係で捉えるべき経営テーマとなっています。



こうした背景を踏まえ、本ウェビナーでは、サステナビリティと企業価値を「トレードオフ」ではなく、「シナジー」として、どのように捉え得るのかを、企業価値の基本構造に沿って整理します。

キャッシュフロー、資本コスト、成長率といった企業価値の構成要素やマネジメントプロセスに照らして先行事例を読み解きながら、サステナビリティと企業価値の関係を体系的に解説します。

あわせて、欧州・米国の事例や投資家の評価動向を参照し、グローバルに事業を展開する日本企業の経営層や経営企画・IR部門、サステナビリティ推進部門にとって、企業価値との関係をめぐる国内外の最新の潮流を知る機会を提供します。

お申し込みはこちらから :https://peatix.com/event/4915708

■開催概要

テーマ：

『サステナビリティと企業価値の「シナジー」のつくりかた -先行事例や投資家の視点を基に-』

日時：2026年4月21日（火）12:00~13:00

視聴方法：zoom（オンライン配信）※入退室自由

参加費：無料

主催：Lively合同会社



【登壇者】

・種田 毅（スピーカー） / Lively合同会社 Founder & CEO

大学卒業後、金融機関、外資系経営コンサルティング会社での勤務を経て、2022年に「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を未来へ繋ぐ」というビジョンのもとLivelyを創業。これまで、世界10か国以上でプロジェクトに従 事した経験を活かし、環境や人権、アニマルウェルフェアといった分野で国内外企業や官公庁、非営利団体と共に課題解決やインパクト創出を推進。

東京大学法学部卒業。東京科学大学イノベーションデザイン機構特任准教授



・三浦 友見（スピーカー） / Lively合同会社 Co-Founder & Co-CEO

大学卒業後、多種多様な価値観を尊重するグローバルな環境を求め、欧米・シンガポール系の国際物流・IT企業の日本支社にて、国際輸送のサービス開発・ネットワーク構築・運用に従事。Livelyでは、環境・生物多様性領域のコンサルティングとJoint Research、ソーシャルエンゲージメントを担う。

早稲田大学大学院経営管理研究科卒(MBA)、上智大学大学院地球環境学修士(在学中)。 ウォルトディズニー、DHL、Shopeeなどを経てLivelyを共同創業。



【ご参加にあたっての注意事項】

- 本ウェビナーへのお申し込みには、会社のメールアドレスをご使用ください。- 本ウェビナーは、Lively合同会社が主催・運営いたします。プログラム内容や進行は予告なく変更となる場合があります。- より良い学びの場を提供するため、主催者にて申込者情報を確認させていただく場合があります。同業他社・競合企業の方、ならびに目的がウェビナー趣旨と異なると主催者が判断した場合は、参加をお断りすることがあります。- ウェビナーの内容（映像・音声・資料）の録画・録音・スクリーンショット・転載・再配布は禁止いたします。部分的な引用や要約の共有も、出典を明示のうえ主催者の許可を得た場合に限ります。- ウェビナー中およびこれに付随する交流の場において、宣伝・営業・勧誘など他の参加者の迷惑となる行為はご遠慮ください。安心・安全な学びの場づくりにご協力をお願いいたします。- 質疑応答はチャット機能を通じて受け付けますが、時間の都合上、すべてのご質問に回答できない場合があります。質問の採用可否は主催者の判断によります。- ご登録いただいた個人情報は、本ウェビナーの運営および今後の関連イベント・情報提供にのみ使用致します。- キャンセルをご希望の場合は、Peatixの操作方法に従ってご自身でお手続きをお願いいたします。

■Livelyについて

Livelyは、「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を次世代へ繋ぐ」ことを目指し活動する会社です。2022年12月の設立以来、ネットゼロ、サーキュラーエコノミー、生物多様性、人権、動物福祉といった領域において、国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出に取り組んでいます。各メンバーは、事業会社・金融機関・コンサルティングファーム・法律事務所・大学・NGOなどの多様なバックグラウンドを活かし、企業への実践的なコンサルティングに加え、未来のイノベーション創出に向けた大学との共同研究や事業開発を行っています。

【会社概要】

会社名 : Lively合同会社

本社：東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル2階

設立：2022年12月12日

代表：種田 毅、三浦 友見

事業：ネットゼロ・サーキュラーエコノミー・生物多様性・人権・動物福祉といったサステナビリティ領域における国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出、企業・大学との先端分野に関する実証プロジェクトなど

コーポレートサイト：https://livelyjp.com/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/livelyjp/

Instagram：https://www.instagram.com/lively.jp/

お問合せ窓口：info@livelyjp.com



最新ニュース・イベント登録はこちらから :https://lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?IkfHTmyPVq%252BCup2Difz8aP5pwVnAjsSI6elHceM0%252Fi%252FtO5iNRn8gS8X4lBTFzgEtozrTjFZYUg4%253D