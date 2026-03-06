【新宿高島屋10階】現代の挿絵界を牽引する鬼才、北見隆の特別展「北見隆の世界：The Visionary Behind the Classics」2026年3月18日（水）～31日（火）作家来場決定。

株式会社アートプリントジャパン

北見隆の世界 The Visionary Behind the Classics 現代の挿絵界を牽引する鬼才、

北見隆の特別展 新宿高島屋で開催

～「北見隆の世界：The Visionary Behind the Classics」時空を超える幻想の旅へ～

2026年3月18日（水）から31日（火）まで、

新宿高島屋10階 インテリアアートギャラリーにて、

画家・イラストレーター 北見隆氏の作品展「北見隆の世界」を開催いたします。

赤川次郎氏をはじめとする数多くのベストセラー装画を手掛け、その独特な様式美と静謐な世界観でファンを魅了し続 ける北見隆氏。

本展では、古典的な情緒と現代的な感性が融合した、氏の最新の試みとなる作品も合わせ一堂に展覧い たします。

■ 展示の見どころ

本展にて、箔を使用した新たな試みで初披露する新作ジクレーは必見。

コンセプトを「The Visionary Behind the Classics ：A Bold New Departure」 と銘打ち、

装画で多くのベストセラー作家を支えてきた北見氏の新たな出発を作品 を通して表現致します。

星空や月、ユニコーンや天使といった象徴的なモチーフが、北見氏独自の緻密なタッチと豊かな色彩で描かれます。

どこか懐かしく、しかし誰も見たことのない「物語の断片」が、

観る者を日常から切り離された幻想の世界へと誘います。

■ 特別イベント：

作家来場サイン会

北見隆氏本人が来場し、サイン会を実施いたします。

日時： 3月29日（日） 午後2時 ～ 4時

対象： 作家来場日までに作品をお買い上げいただいた方

内容： お買い上げ作品の裏板に、作家が直接直筆サインをお入れいたします。

作家プロフィール：北見 隆

1952年東京生まれ

1976年武蔵野美術大学卒業

1977年よりイラストレーターとしての活動を開始

(中略)

赤川次郎「三毛猫ホームズシリーズ」をはじめ、恩田陸、津原泰水、辻村深月、今邑彩、中島らも、眉村卓、谷山浩子らの書籍の装丁画、及び挿画を1000作以上を担当してきた。

絵本作品「夢から覚めた夢」(文/赤川次郎)

「聖書物語」(文/舟崎克彦)

作品集「楽園」(サンリオ出版)

「本の国のアリス」、「書物の幻影」(アトリエサード)

受賞歴 サンリオ美術賞(1988)、ブラチスラバ絵本原画大賞金のリンゴ賞(1997)

現在 宝塚大学東京メディア芸術学部特任教授