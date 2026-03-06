secondz digital、「NexTech Week 2026【春】」に出展 ― AI検索最適化と営業組織のAI変革を一挙紹介

secondz digital株式会社

secondz digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：板井 龍也、以下 secondz digital）は、2026年4月15日（火）～17日（木）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「NexTech Week 2026【春】」に出展いたします。

当社ブースでは、生成AI検索における企業プレゼンスを可視化・最適化するAEOエージェント「secondz Agentsense」と、AI×RevOpsによる営業組織変革コンサルティングの2テーマについて、デモ展示を交えてご紹介します。

出展の背景

ChatGPT、Google AI mode、Copilotなどの生成AI検索が急速に普及し、企業の情報が「検索結果に表示されるか」ではなく「AIの回答に引用・推薦されるか」が見込み顧客の意思決定を左右する時代が到来しました。オンラインにおける認知の構造そのものが、不可逆的に変化しています。

他方、オフラインに目を向けると、多くのエンタープライズ企業ではAI活用を推進しながらも、その取り組みが個々の業務効率化にとどまり、売上拡大・商談創出といったトップラインへの貢献にまで踏み込めていないのが現状です。

secondz digitalは、この2つの構造変化に正面から取り組み、「オンライン / オフライン双方のAIネイティブ化」を実現するための実行支援を一気通貫で提供しています。

展示内容

１. AEOエージェント「secondz Agentsense」（特許出願中）

生成AI検索（ChatGPT / Google AI mode / Copilot等）において、自社ブランドやサービスがどのように言及・評価されているかを可視化し、AIからの被引用率やプレゼンスを最適化するための日本初のAIエージェントです。

ブースでは、来場企業を対象としたAEO診断のデモを実施予定です。自社が生成AI上でどのように扱われているかを、その場で体感いただけます。

２. AI×RevOps 営業変革コンサルティング

営業・マーケティング・カスタマーサクセス領域を横断し、収益成長に直結する組織変革を実現するための考え方や実践事例をご紹介します。営業のプロフェッショナル、外資系コンサルティングファーム出身メンバーを含むビジネス・テクノロジー両面の専門家チームが、エンタープライズ企業のAI組織変革をどのように推進しているか、ブースにて直接体感いただけます。

こんな課題をお持ちの方はぜひお立ち寄りください

・ChatGPT等の生成AIで調査した際、自社ではなく競合ばかりが推薦されている

・AEO／LLMO対策の領域に関心はあるが、具体的な打ち手が見えていない

・マーケティング・営業組織のAI変革を推進したいが、何から着手し何を目指すべきかが定まらない ― 営業×AIのプロフェッショナルと直接議論しながら、新時代の営業組織像を描きたい

開催概要 展示会名：NexTech Week 2026【春】

会期：2026年4月15日（火）～17日（木） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟） secondz digitalブース

主催：RX Japan株式会社 参加方法：事前来場登録制（入場無料）

展示会公式サイト：https://www.nextech-week.jp/

■secondz digital株式会社について

「未踏に挑む人たちを、毎秒増やす」をミッションに、生成AI・LLMを活用したソリューション開発およびコンサルティングを展開。AI戦略設計からデータ基盤構築、AIプロダクト開発、導入・定着までを一気通貫で支援。

【コンサルティング事業】

生成AI・LLMを活用し、企業のAI変革を構想から実装・定着まで伴走するコンサルティング事業を展開。営業・マーケティング・カスタマーサクセスを横断するAI×RevOps支援、AIエージェントによるデータ分析基盤の高度化、ローコードを活用したAIエージェント開発支援、人材育成・ガバナンス構築を含むAI組織変革支援などを通じ、企業の事業成長と価値創造を支援。

【AI検索最適化事業】

2025年には、AI検索時代におけるブランド可視性を分析・改善するAI検索最適化プラットフォーム「secondz Agentsense」を独自開発。生成AI検索における企業・サービスの言及状況や評価を可視化し、AI検索最適化（AEO：AI Engine Optimization）およびGEO（Generative Engine Optimization）を支援。

■本件に関するお問い合わせ先

secondz digital株式会社

広報担当：鎌田

Email：marketing@secondz.digital

URL：https://secondz.digital/