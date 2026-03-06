【イベントレポート】高輪に出現した未来の街で水素のチカラを体感

Tokyoスイソ推進チーム

脱炭素社会の実現に向け、次世代エネルギーとして注目される「水素」。その魅力を身近に感じてもらうためのイベント「水素がうごかす未来シティ」を、1月31日（土）・2月1日（日）の2日間、高輪ゲートウェイシティで開催しました。

オープニングセレモニーには、主催者を代表して産業労働局長の田中慎一が登壇。「水素社会の実現には、都民の皆様に理解を深めていただくことが何より重要。楽しく水素を知るきっかけにしてほしい」と挨拶しました。

東京都産業労働局の田中慎一局長

セレモニーにはゲストのゆうちゃみさんも登場し、サイエンスエンターテイナーのチャーリー西村さんと共に、水素の軽さを知る実験や、水素で電気を作る燃料電池の実験に挑戦。水素で作った電気でおもちゃが勢いよく動き出す様子に、ゆうちゃみさんは驚きの声を上げ、会場は大いに盛り上がりました。

ゆうちゃみさん（写真左）とチャーリー西村さん

東京都では、水素の分子量が「2.01」であることにちなんで2月1日を「東京水素の日」と制定しています。また今回の会場となった高輪ゲートウェイシティには、水素をはじめとする最先端の環境技術が導入されています。会場には、私たちの暮らしを支え始めている水素技術が集結しました。

試験走行中の水素動車「HIBARI」の模型（JR東日本）や、水素燃料電池車の実物大モデル（トヨタ自動車）、FCフォークリフトなどが並び、親子連れをはじめたくさんの来場者が足を止めていました。

水素動車「HIBARI」の模型

また、災害時の非常用電源としての活用も紹介。燃料電池車から取り出した電気で屋外用ヒーターを稼働させる実演では、もしもの時に「移動する蓄電池」となる水素車両など、「日常」になりつつある最新の水素テクノロジーを多くの方が体感されていました。

可搬型外部給電器を接続した車両

子どもたちに大人気だったのは、自分の足でペダルを漕いで水素を作る体験型遊具です。水素の力で動くミニショベルカーの運転体験などにも行列ができ、子どもたちからは大きな歓声が上がりました。

水素で作ったエネルギーで動く遊具で遊ぶ子どもたち

さらに、燃焼しても二酸化炭素を出さず、燃焼時に発生する水蒸気で食材をジューシーに焼き上げる水素調理器具を使った料理もふるまわれました。東京産食材を使った「ちゃんこ鍋」や「東京しゃも」の食べ比べなど、環境に優しいだけではない、水素の新たな可能性など、五感をフルに使って楽しめるイベントとなりました。

水素燃焼で発生する水蒸気でしっとり焼きあがった東京しゃも（手前が水素調理）

目に見えないエネルギーである水素を、食や体験を通じて身近に感じていただくこと。それが、一人ひとりのサステナブルな選択へとつながります。東京都では、これからも多くのパートナーとともに、水素の力で実現する脱炭素社会を目指していきます。

都の取り組みについては、Tokyo水素ナビもご覧ください。

https://www.tokyo-h2-navi.metro.tokyo.lg.jp/

＜「水素がうごかす未来シティ」 開催概要＞

日時：１月31日（土）、２月１日（日）10:00～17:00

場所：TAKANAWA GATEWAY CITY

【屋外会場】Gateway Park

【屋内会場】LINKPILLAR Hall（THE LINKPILLAR 1SOUTH 地下2階）

主催：東京都

■「東京水素の日」とは

東京都は、水素の分子量「2.01」にちなみ、毎年2月1日を「東京水素の日」としています。

■Tokyoスイソ推進チームとは

水素エネルギーの普及に向け、官民両輪によるムーブメントを醸成すべく、民間企業や都内自治体等と共に「Tokyoスイソ推進チーム」（略称：チームすいすい）を発足させました。本チームの発足により、先進事例の情報共有や共通の情報発信など、志を同じくする官民の多くの団体と共に、水素エネルギーの普及に向けた取組を広く展開してまいります。

水素ナビ：https://www.tokyo-h2-navi.metro.tokyo.lg.jp