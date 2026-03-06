異変を見抜いて脱出しよう 新作ホラーゲーム『縁切りトンネル』配信開始

株式会社グローバルギア

株式会社グローバルギア（本社：福岡県福岡市、代表取締役：佐藤竜史、以下「グローバルギア」）は、無料で遊べる新作カジュアルゲーム『縁切りトンネル』をApp Store、Google Playで提供開始したことをお知らせします。

『縁切りトンネル』は、うさぎのぬいぐるみを捨てに来た一人の子供が、異変だらけのトンネルから脱出することを目指すホラーゲームです。トンネルを抜ける度に加速する怪奇現象と、その先に待ち受ける真実を、どうぞご自身で体感してください。

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/id6752645128



＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.globalgear.tunnel



■物語

縁切りできるという噂の”縁切りトンネル”

そこへ一人の子供がうさぎのぬいぐるみを捨てに来た

「さようなら、うさきち」

家に帰ろうとするが

「どうして…トンネルからでられない」

■あそびかた

・はじめにトンネル内をよく観察して覚えましょう

・異変があると思った場合はトンネルの奥にある祠から、「おまもり」を取りましょう

・異変がないと思った場合は「おまもり」を取ってはいけません



■ 『縁切りトンネル』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176908/table/5_1_e748d2447291d24445a90944d694837a.jpg?v=202603070351 ]



■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGearCo.Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2008年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp