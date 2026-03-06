【3/12までの期間限定】最大50万pt相当の「豪華トレカ福袋」や「Nintendo Switch 2」が必ずもらえる！日本トレカセンターが春の特大キャンペーンを開催

株式会社日本トレカセンター

株式会社日本トレカセンター（本社：東京都、代表取締役CEO：大山 敏浩）は、オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」において、2026年3月6日（金）15:00より、春の新生活を応援する期間限定イベント「Blooming Step Gauge（ブルーミング ステップ ゲージ）」を開催いたします。

本キャンペーンは、期間中のコインチャージ総額に応じて、ステップアップ形式で豪華景品が必ず手に入るスペシャル企画です。

■ キャンペーンの目玉：最大50万pt相当の「JTCC福袋」！

今回の目玉は、最高到達点（満開）で手に入る「JTCC福袋（500,000pt相当）」です。

中身は届いてからのお楽しみですが、希少なカードなどが詰まった、トレカファン垂涎の豪華福袋となっております。

さらに、「Nintendo Switch 2」や「高級旅行カタログ」など、春の新生活を彩る豪華ラインナップをご用意いたしました。

【景品ラインナップ（到達条件と内容）】

期間中のチャージ総額が以下の金額に達すると、それぞれの景品をGETできます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171622/table/20_1_6848abd53883d9446cbfdb2b6565b76a.jpg?v=202603070351 ]

※条件を達成するごとに、それまでの下位ランクの景品もすべて重複して獲得可能です。（例：15万円達成なら、ギフト券＋プロモカードパックの両方をプレゼント）

■ キャンペーン概要

イベント名：Blooming Step Gauge（ブルーミング ステップ ゲージ）

開催期間：2026年3月6日（金）15:00 ～ 3月12日（木）14:59

対象者：期間中に日本トレカセンターでコインチャージをされた全会員様

参加方法：エントリー不要。期間中のチャージ総額が自動的に集計されます。

【注意事項（一部抜粋）】

※本キャンペーンの対象となるのは「実際の決済金額（チャージ総額）」のみとなります。クーポン等で割引された金額分はゲージに反映されませんのでご注意ください。

※獲得された景品は「現物発送」のみとなります。ポイント（コイン）への交換はできません。

※景品の色や種類の指定はできません。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

【詳細・ご参加はこちら】

日本トレカセンター公式サイト：https://japan-toreca.com/

日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、スマートフォンやパソコンから手軽に引けるオンラインオリパ（オリジナルパック）サービスです。トレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビー、日用品まで、多種多様なラインナップを展開。手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてご自宅で受け取ったり、サービス内でポイントに交換したりと、自由にお楽しみいただけます。

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営