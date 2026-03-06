先輩東大生が伴走する入学準備---「3月推薦生入学準備説明会」開催報告

全国大学生活協同組合連合会

2026年3月1日（日）、東京大学消費生活協同組合は、推薦合格者を対象とした入学準備説明会を駒場キャンパス（コミュニケーションプラザ南館）にて対面開催をおこないました。会場には新入生と保護者が来場し、大学生活のスタートに向けた具体的な準備について理解を深め合いました。

CO・OP学生総合共済や、ミールパス、 東大PCなどの話をする先輩方と 真剣の話をきく新入生とその保護者様

全体説明では、先輩東大生 武信隼人さんが登壇。「東大生協について」を店長 鈴木よりご説明、再び武信さんから「入学準備スケジュール」「大学生活の実際」「東大生の学び方」などを30分にわたり紹介がありました。合格発表から初登校日までは約20日間。限られた時間の中で何を優先すべきかが、具体的に示されました。

個別相談コーナーには現役東大生の新2年生から大学院生までが参加。履修、学修スタイル、食堂や購買の活用方法など、入学前の不安に先輩が一つひとつ丁寧に応じていました。対面ならではの距離の近さが、安心感につながっている様子が印象的でした。

個別相談会では「真剣」そのもの。 メモを取ったり質問されたりと 有意義な時間を過ごされました説明会場には、先輩方が手作りで作成されたポスターが貼られていました。先輩たちの体験から東大生の勉強スタイルがよくわかります。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OCGu9-8dbOE ]

