来場者3,000人超の大反響イベント「DREAM BASE倉庫市」が再び開催決定！Dream market初の中古品買い取りサービス「Dreamリサイクル」も同時開催！

株式会社Trust（本社：大阪府大東市、代表取締役：多川 一馬）が運営するアウトレットストア「Dream market」は、2026年3月14日(土)、東大阪市の本部倉庫「DREAM BASE」にて大反響イベント倉庫市を開催いたします。

前回開催時には来場者数3,000人超を記録しました。物価高騰が続く中、「本当に安い」「価格が異次元」とSNSで話題となり、多くの来場者が殺到しました。

今回最大の目玉は、倉庫市と同時開催するリユース事業「Dreamリサイクル」です。ご家庭に眠る不用品を会場に持ち込んでいただき、その場で専門スタッフが査定し、当日現金でお支払いいたします。販売だけでなく、買取も同時に行うことで「捨てない」「無駄にしない」「循環させる」という新しい倉庫市の形を実現します。Dream marketはこれまでアウトレット販売で廃棄削減に貢献してきましたが、今回からはリユースも融合します。総合リユース型モデルへの第一歩となります。

また今回は当日倉庫市でご購入のお客様へ特典があります。なくなり次第終了となりますが、レジ会計時に「訳ありシール」を配布いたします。訳あり内容は「シールが全て揃っていない」「パッケージに軽微なダメージがある」などで使用には問題のない商品です。

イベント概要

名称 ：DREAM BASE倉庫市

期間 ：2026年3月14日（土）10:00～15:00

会場 ：大阪府東大阪市横小路町4-3-30（株式会社Trust本部倉庫「DREAM BASE」）

入場料 ：無料

特典 ：訳ありシール配布（購入者限定・なくなり次第終了）

Dreamリサイクル概要

取り扱い可能品目：電化製品（使用可能なもの）、フィギュア、ぬいぐるみなど、未開封のコスメ（サンプルなども）

取り扱い不可品目：食料品、動かない電化製品、開封済みのコスメ

支払方法 ：当日に現金でお支払

Dream marketとは

「捨てるをなくし、未来に価値をつなぐ」をテーマに、メーカーや流通の過程で生じる余剰在庫・販売機会を逃した商品を“価値あるもの”として再び市場に届ける、在庫レスキュー型アウトレットショップです。

全国の廃棄ロス削減に貢献すると同時に、メーカーにとっては「捨てずに済む」「ブランド価値を守りながら流通できる」出口となり、消費者にとっては「本当に使える商品を、驚くほど手に取りやすい価格で購入できる」場所を提供しています。

単なる安売りではなく、「売れなかった理由」ではなく「まだ使える価値」に光を当てることで、作り手・売り手・買い手の全てが救われる流通の形を実現。現在は関西を中心に全国33店舗を展開し、「安いから行く店」ではなく、「この店があるから無駄が減り、誰かが助かっている」そんな実感を持てる小売りの新しいスタンダードを目指しています。

株式会社Trustとは

弊社は大阪に拠点を構える会社でメーカー様や企業様の過剰在庫、型落ち商品、パッケージ不良品、期限切迫食品など様々な商品を買い取り、その後、市場に再流通させることで消費者様に安価で届け、企業、弊社、消費者様みんなで環境問題改善を実現に向けて取り組んでおります。

買取した商品は直営店であるDream marketにて圧倒的な安さで提供させていただいております。

また全国400店舗を超えるディスカウントストア様への卸業を行っている為、圧倒的な売るチカラで全ての案件に対応しております。捨てるのではなく、そこに新しい価値を生み出していく会社です。

会社概要

社名 ：株式会社Trust

代表 ：多川 一馬

本社所在地 ：大阪府大東市御領3-9-27

URL ：https://www.trustgroup-kaitori.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

設立年 ：2013年

資本金 ：4900万円

従業員数 ：100名

事業内容 ：小売、在庫買取