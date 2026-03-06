株式会社スピードは、ゲームや映画、アニメなどで培ったエンターテインメントのノウハウと３DCGの技術を活用し、スポーツ分野において、来場者が楽しめるARアプリを開発、提供しました。
愛知県と企業等との連携で、県庁内の各所属が抱える行政課題について、デジタル技術を活用して、その解決を目指す事業AICHI X TECH（アイチ クロス テック）2025年度の実証にクリエイティブカンパニー、株式会社スピードが参加しました。
スポーツを通じた共生社会の実現や地域活性化等の様々な成果を生み出し、県民のスポーツへの理解を深めるとともに、 興味・関心の喚起に取り組むため、スポーツ関連のアセットを活用したデジタルコンテンツを使用した実証実験を実施しました。
今回は３Dスキャンを実施し、各種スポーツ関連アセットの３Dモデルデータを作成。試合会場でバスケットボールチームの選手や、バレーボールチームのキャラクターと記念写真を撮って楽しめるインストール不要のARアプリを提供し、利用者数、満足度などを検証しました。ARアプリには、コンテンツの入れ替えが容易な管理システムを実装しています。
また、専用機器を使わず、データ処理も簡単な誰でも扱いやすいアプリを構築した結果、
愛知県職員が1コンテンツあたり約30分で制作することができました。
最終レポートはこちら
https://aichixtech.pref.aichi.jp/projects/new_project10.html(https://aichixtech.pref.aichi.jp/projects/new_project10.html)
【株式会社スピードについて】
会社名 株式会社スピード
本社 愛知県瀬戸市北山町60番地の6
設立 2012年7月
代表 岩木勇一郎
事業 「エンタメ×デジタル」「どんなことでもおもしろく」「わくわく感の醸成」
3DCG・VFX・モーションキャプチャー・2D・XR（VR、AR等）・メタバース
・NFT・WEB・アプリケーション・プロジェクションマッピング・ライブ
・eスポーツ・イベント演出等の企画製作
WEB https://speedinc-jp.com/(https://speedinc-jp.com/)