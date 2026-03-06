ララガーデン春日部に「ちいかわ」がやって来る！ちいかわ むちゃフォトパーティ!!
三井ショッピングパーク ララガーデン春日部（運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）は、
2026年3月20日(金・祝)～3月21日(土)の2日間、ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎとの写真撮影会や、
ちいかわARラリーをお楽しみいただける「ちいかわ むちゃフォトパーティ!!」を開催いたします。
その他にも、お子様から大人の方までお楽しみいただけるイベントを多数実施！この機会にぜひ、
ララガーデン春日部にお越しくださいませ。
ちいかわ むちゃフォトパーティ!!
【ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ(パジャマver)写真撮影会】
お手持ちのカメラでちいかわ達と写真を撮ろう！
■実施日 ：2026年3月20日(金・祝)～21日(土)
■実施時間：１.11:00～ ２.13:00～ ３.15:00～
■実施会場：1Fプラザ
■参加人数：各日各回先着40組 ※参加無料
■整理券：当日10:00から1Fプラザにて全ての回の参加整理券を配布。(なくなり次第終了)
※整理券をお持ちでない方向けに、キャラクターのみのフォトセッションも実施いたします。
■注意事項
・多くのお客様がご参加できるように、ご参加券は1組1枚までの配布とさせていただきます。
・券に記載された開催時間を過ぎた場合、無効となります。
・撮影会はお手持ちカメラで1組ごとに行います。※1組30秒となります。
・握手＆ハイタッチはできません。
【ちいかわARラリー】
館内に設置されたARポイントを巡り、スマホを使ってスタンプを集めよう！
全てのARポイントを巡って景品をGET!
■実施日：2026年3月20日(金・祝)～21日(土)
■実施時間：11:00～16:00
■引換券配布場所：1F プラザ
■参加人数：各日先着500名様 ※参加無料
＜参加方法＞
１.シール引換券をゲット
２.館内4ヵ所に設置されたパネルに記載のQRコードをスキャン
３.4ヵ所すべてを回ったら、「ちいかわオリジナルシール」をプレゼント
■注意事項
・AR ラリーへのご参加はどなたでも可能ですが、景品の引き換えには「シール引換券」が必要となります。
・引換券は当日10:00より1Fプラザにて配布いたします。
・トラブル防止の為に、他のお客さまが写り込んでいる写真や動画をSNSにアップロードする行為は禁止させていただきます。
※詳細は下記よりご確認ください。
▼ちいかわ むちゃフォトパーティ!!
https://mitsui-shopping-park.com/lalag-kasukabe/event/3317948.html
話題の名店・人気店が約12店舗大集結！「パンマルシェ」
■実施日 ：2026年3月7日(土)～8日(日)
■実施時間 ：10:30～16:00
■実施場所 ：1Fプラザ前
■出店店舗 ：イートミーサンドイッチ、POLDER BAGEL、あんこもん、デイジイ、弁慶ベーカリー、リノベーカリー、もぐもぐベーカリー、てづくりシフォンケーキ Fuu、ベイクショップ ミリ秒(※3/7のみ出店)、nico.1(ニコイチ)(※3/7のみ出店)、香麦(※3/8のみ出店)、さくらベーカリー(※3/8のみ出店)
さらに、パンマルシェ会場でのお買上げレシートを特設カウンターにてご提示いただくと、三井ショッピングパークポイントを100円(税抜)につき2ポイント付与！
【毎月第3日曜日開催】ビンゴに参加して三井ショッピングパークポイントもゲット！
【サンデービンゴ】
■実施日 ：2026年3月15日(日)
■実施時間 ：１.11:30～ ２.14:30～ ３.16:00～
※ビンゴカードは各回の1時間前から配布いたします。
■実施会場 ：1Fステージ
■参加条件 ：１.三井ショッピングパークアプリ画面のご提示
２.当日の三井ショッピングパークポイント付与レシート
■賞品
・1等：お買物・お食事券 2,000円分 3名
・2等：お買物・お食事券 1,000円分 5名
・3等：お買物・お食事券 500円分 12名
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
さらに会場に設置のQRコードを読み取ると、三井ショッピングパークポイントを50ポイントプレゼント！
※ポイント付与に関する詳細は、ララガーデン春日部公式ウェブサイトをご確認ください。
「三井ショッピングパーク ララガーデン春日部」につきまして
■名称 ：三井ショッピングパーク ララガーデン春日部
■所在地 ：〒344-0064 埼玉県春日部市南1丁目1-1
■TEL ：048-731-6711（代表） 受付時間 / 10:00～18:00
■ホームページ：https://mitsui-shopping-park.com/lalag-kasukabe/
【取材・掲載に関するお問い合わせ先】
三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 PR事務局（委託先：株式会社 京王エージェンシー）
担当 / 内藤・山本 TEL / 03-3348-8610（平日のみ）FAX / 03-3348-8060