ララガーデン春日部に「ちいかわ」がやって来る！ちいかわ むちゃフォトパーティ!!

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井ショッピングパーク ララガーデン春日部（運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）は、

2026年3月20日(金・祝)～3月21日(土)の2日間、ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎとの写真撮影会や、

ちいかわARラリーをお楽しみいただける「ちいかわ むちゃフォトパーティ!!」を開催いたします。

その他にも、お子様から大人の方までお楽しみいただけるイベントを多数実施！この機会にぜひ、

ララガーデン春日部にお越しくださいませ。

ちいかわ むちゃフォトパーティ!!

【ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ(パジャマver)写真撮影会】

お手持ちのカメラでちいかわ達と写真を撮ろう！

■実施日 ：2026年3月20日(金・祝)～21日(土)

■実施時間：１.11:00～ ２.13:00～ ３.15:00～

■実施会場：1Fプラザ

■参加人数：各日各回先着40組 ※参加無料

■整理券：当日10:00から1Fプラザにて全ての回の参加整理券を配布。(なくなり次第終了)

※整理券をお持ちでない方向けに、キャラクターのみのフォトセッションも実施いたします。

■注意事項

・多くのお客様がご参加できるように、ご参加券は1組1枚までの配布とさせていただきます。

・券に記載された開催時間を過ぎた場合、無効となります。

・撮影会はお手持ちカメラで1組ごとに行います。※1組30秒となります。

・握手＆ハイタッチはできません。

【ちいかわARラリー】

館内に設置されたARポイントを巡り、スマホを使ってスタンプを集めよう！

全てのARポイントを巡って景品をGET!

■実施日：2026年3月20日(金・祝)～21日(土)

■実施時間：11:00～16:00

■引換券配布場所：1F プラザ

■参加人数：各日先着500名様 ※参加無料

＜参加方法＞

１.シール引換券をゲット

２.館内4ヵ所に設置されたパネルに記載のQRコードをスキャン

３.4ヵ所すべてを回ったら、「ちいかわオリジナルシール」をプレゼント

■注意事項

・AR ラリーへのご参加はどなたでも可能ですが、景品の引き換えには「シール引換券」が必要となります。

・引換券は当日10:00より1Fプラザにて配布いたします。

・トラブル防止の為に、他のお客さまが写り込んでいる写真や動画をSNSにアップロードする行為は禁止させていただきます。

※詳細は下記よりご確認ください。

▼ちいかわ むちゃフォトパーティ!!

https://mitsui-shopping-park.com/lalag-kasukabe/event/3317948.html

話題の名店・人気店が約12店舗大集結！「パンマルシェ」

■実施日 ：2026年3月7日(土)～8日(日)

■実施時間 ：10:30～16:00

■実施場所 ：1Fプラザ前

■出店店舗 ：イートミーサンドイッチ、POLDER BAGEL、あんこもん、デイジイ、弁慶ベーカリー、リノベーカリー、もぐもぐベーカリー、てづくりシフォンケーキ Fuu、ベイクショップ ミリ秒(※3/7のみ出店)、nico.1(ニコイチ)(※3/7のみ出店)、香麦(※3/8のみ出店)、さくらベーカリー(※3/8のみ出店)

さらに、パンマルシェ会場でのお買上げレシートを特設カウンターにてご提示いただくと、三井ショッピングパークポイントを100円(税抜)につき2ポイント付与！

【毎月第3日曜日開催】ビンゴに参加して三井ショッピングパークポイントもゲット！

【サンデービンゴ】

■実施日 ：2026年3月15日(日)

■実施時間 ：１.11:30～ ２.14:30～ ３.16:00～

※ビンゴカードは各回の1時間前から配布いたします。

■実施会場 ：1Fステージ

■参加条件 ：１.三井ショッピングパークアプリ画面のご提示

２.当日の三井ショッピングパークポイント付与レシート

■賞品

・1等：お買物・お食事券 2,000円分 3名

・2等：お買物・お食事券 1,000円分 5名

・3等：お買物・お食事券 500円分 12名

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

さらに会場に設置のQRコードを読み取ると、三井ショッピングパークポイントを50ポイントプレゼント！

※ポイント付与に関する詳細は、ララガーデン春日部公式ウェブサイトをご確認ください。

「三井ショッピングパーク ララガーデン春日部」につきまして

■名称 ：三井ショッピングパーク ララガーデン春日部

■所在地 ：〒344-0064 埼玉県春日部市南1丁目1-1

■TEL ：048-731-6711（代表） 受付時間 / 10:00～18:00

■ホームページ：https://mitsui-shopping-park.com/lalag-kasukabe/

【取材・掲載に関するお問い合わせ先】

三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 PR事務局（委託先：株式会社 京王エージェンシー）

担当 / 内藤・山本 TEL / 03-3348-8610（平日のみ）FAX / 03-3348-8060