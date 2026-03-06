1.5年で投資回収を目指す会員制シェアオフィス「WAW SVAX西新橋ビル」開業

株式会社ヒトカラメディア

虎ノ門・霞が関に隣接し、ビジネスの実務エリアとして人気の西新橋に、日鉄興和不動産株式会社が展開する会員制シェアオフィス事業の第9弾となる『WAW SVAX西新橋ビル』が、2026年3月1日オープンしたことをお知らせいたします。

本施設は、日鉄興和不動産が所有する築古ビルをリノベーションした施設で、「運用期間1.5年」という条件下で投資回収の最大化を目指します。

不動産開発やオフィス移転支援等を手掛ける株式会社ヒトカラメディア（本社：東京都世田谷区、代表取締役：高井 淳一郎）は、施設プロデュース（企画・内装設計）、リーシングマネジメントおよび一部運営を担い、既存資産のポテンシャルを最大限に引き出した、不動産バリューアップの新たなモデルを提示します。

『WAW SVAX西新橋ビル』公式サイト :https://work-and-wonder.com/place/svax_nishishimbashi/

『WAW SVAX西新橋ビル』について

本施設は、日鉄興和不動産が所有する「SVAX西新橋ビル」（東京都港区西新橋二丁目）の一部フロアを改装し、オフィス、ラウンジ、会議室、オンラインMTG用個室などの機能を備えています。築古ビルをより有効に活用しながら、新たな付加価値を追加。企業のチーム・メンバーが気軽に集い、企業成長のきっかけとなる新しいアイデアや出会いがここから創出されることを目指し、企画・開発されました。

■既存間仕切りを活用した「専有会議室」と「個室」

本施設の入居者向けに、「専有会議室」もご用意。シェアオフィスで起こりやすい会議室の予約の取りにくさを解消し、いつでも快適に会議が行えます。また、オンラインMTG等への対応として「個室（1人用）」を8箇所設置。「専有会議室」「個室」ともに、過去テナントの間仕切りを活かしたことで、改修範囲を抑えました。

■入居者限定の「共有ラウンジ」

入居者のみ利用可能なラウンジをご用意しています。ダークトーンで統一された“SpeakEasy（潜り酒場）”のような雰囲気が特徴的です。執務エリアとは一線を画すこの空間は、企業の大切な仲間と集い、新たなメンバーを迎え入れ、そして大切なお客様をもてなすための、特別な場として設計されています。大きな窓からは、大通りを眼下にのぞむ開放感のある景色が広がります。

工事コストを大幅削減し、早期の投資回収に導くリノベーションシェアオフィス

本施設は、過去テナントの居抜きを活用したリノベーション物件です。開業後の運営期間はわずか1年6ヶ月という短期プロジェクトであることを踏まえ、既存の間仕切りを転用するなど現況を最大限に活かし、建築コストを大幅に削減。

また、企画・設計・リーシングマネジメントを一社で担う体制により、リーシング上必要な要素と削ぎ落とすべき要素を的確に判断し、過剰な投資を回避することで投資回収期間を圧倒的に短くすることを目指します。

さらに、工事着工前から精巧な竣工パースを作成し、プレリーシングを実施。フロア分割の最適解を早期に見出した結果、着工前に複数の入居申込みを獲得しています。

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78616/table/58_1_784754ad5714a1b22473fe8917f59a7e.jpg?v=202603070351 ]

■フロアマップ（6F）

内覧希望・本施設に関するお問い合わせ先

株式会社ヒトカラメディア リアルエステートデザイン事業部

TEL：03-6455-1940

メールアドレス：om@hitokara.co.jp

写真素材ダウンロード

写真素材はこちら

https://photos.app.goo.gl/DCSLrbenxZu2BF5a7

シェアオフィスブランド『WAW』について

“WORK AND WONDER”をカタチにする空間：「ワクワクする気持ち、ワクワクする空間」「WA（和、輪）＝ゼロからの繋がり・広がりを築ける場所」をコンセプトに日鉄興和不動産が運営する会員制シェアオフィスです。

働く中で WAW を生み出すには、しっかりとした土台となるコンディションが必要と考え、「WORK」のベースとして、「OPENNESS」（＝企業と人、企業同士が垣根なく繋がれる場）、「WELLNESS」（＝健康と健全な心と身体；Well Beingであること）をテーマに、ソフト・ハード両面の環境を整備し、空間・サービスを東京都・埼玉県に8拠点（日本橋・神田・赤坂・赤坂第35興和ビル・品川・上野・大宮・虎ノ門）を運営してきました。

▲「WAW日本橋」エントランス▲「WAW大宮」エントランス

会社概要

商号 ： 株式会社ヒトカラメディア

代表者 ： 代表取締役 高井 淳一郎

所在地(本社) ：東京都世田谷区北沢2-5-2 下北沢ビッグベンビルB１F

設立 ： 2013年5月

事業内容 ： オフィス移転支援、不動産開発・運営支援、地域プロジェクト支援

宅地建物取引業免許： 東京都知事（2）第105551号

建設業免許 ： 東京都知事許可 (般-3) 第153700号

古物商許可. ：東京都公安委員会 第 303262416097号

資本金 ： 3,000,000円

公式サイト ： https://hitokara.co.jp





