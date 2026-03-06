デジタルプラットフォーマー、JFIIPファイナルピッチにて3位入賞

Digital Platformer 株式会社

デジタルプラットフォーマー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松田一敬）は、Japan Financial Infrastructure Innovation Program（JFIIP）ファイナルピッチにおいて、再生可能エネルギー証書の透明性と検証可能性を高める基盤「GRPL（Green Power Ledger）」を発表し、3位入賞いたしました［註1］。

本取り組みは、慶應義塾大学 山中直明教授と株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ（本社：東京都港区）の共同研究を背景として進めているプロジェクトの一環です〔註2,3〕。

GRPLは、再生可能エネルギーに紐づくエネルギー証書の発行から移転、最終償却に至るまでの履歴をXRPL（XRP Ledger）上で一貫して管理し、第三者が独立に検証できるトレーサビリティを実現する仕組みを、デモンストレーションとして公開しました。

ブロックチェーンによる分散型電力グリット構図

背景：再エネ拡大と説明責任の高度化

再生可能エネルギーの導入が拡大する中で、企業による環境価値の開示には、これまで以上の透明性と説明可能性が求められています。

従来のエネルギー属性証書（EAC）は年次・月次単位で発行されるケースが多く、発電と消費の実態を十分に示しきれないという課題を抱えています。この構造的な問題は、いわゆるグリーンウォッシュへの懸念とも結びついています。

近年、国際的にはGranular Certificate（GC）と呼ばれる、より細かな単位で発電実績を管理する考え方が広がりつつあります。GRPLは、こうした世界的潮流とも整合する形で、エネルギー証書の履歴をより精緻に扱う仕組みとして設計されています。

GRPLの役割：需要と供給の履歴を改ざん困難な形で記録

GRPLは、事業者が保有する発電および需要データを前提に、エネルギー証書のライフサイクル全体を一貫して追跡する仕組みです。

本基盤では、証書に次の情報を紐づけます。

・発電された時間

・発電された場所

・消費された時間

・消費された場所

これらの情報をブロックチェーン上に記録することで、証書の発行から移転、最終償却までの履歴を改ざんが困難な形で保持します。GRPL自体が需給のマッチングや可視化を担うものではなく、生成された供給・需要データに基づき、エネルギー証書の履歴を記録・管理する「信頼レイヤー」として機能します。

デモンストレーション内容

本ファイナルピッチでは、再生可能エネルギーの供給および需要データを用い、エネルギー証書の履歴がどのようにブロックチェーン上に記録されるかを実演しました。

各証書の発行、移転、償却は台帳上のトランザクションとして記録され、その履歴は第三者が独立して確認可能です。

これにより、環境価値を単なる「宣言」ではなく、客観的に検証できるデータとして提示することが可能となります。

地産地消と信頼基盤の高度化

電力市場は、中央集権型の構造から分散型へと大きく転換しつつあります。こうした構造変化の中で求められるのは、発電と消費の関係性を客観的に示すことのできる信頼基盤です。

エネルギー証書のトレーサビリティ基盤を通じて、地域内における発電と消費の履歴を透明化し、地産地消の促進および地域循環型エネルギーの信頼性向上に寄与することが、本取り組みの目的です。また、すでに地域産品・サービスの地産地消促進に関する特許（特願2021-196808(#)）を取得しており〔註4］、本件GRPLについても現在特許出願中です。

GRPLは、エネルギー証書の履歴をブロックチェーン上に記録することで、改ざんが困難な形で保持し、第三者が独立して検証可能なトレーサビリティ基盤を実現します。こうした仕組みを通じて、グリーン電力発電事業者に対し、供給・需要履歴に基づく解像度の高いトランザクションデータを提供することを目指しています。ブロックチェーンを核とするデジタル信頼基盤の知見を活かし、環境価値を単なる「主張」ではなく、「検証可能なデータ」として扱う社会基盤の整備を推進してまいります。

注釈・参照

1. Japan Financial Infrastructure Innovation Program（JFIIP）

https://luma.com/v5lnz8si

2,慶應義塾の有する仮想電力送電制御技術EVNO（Energy Virtual Network Operator）技術とDPの有する高信頼なブロックチェーンによるスマートコントラクト生成技術を組み合わせに関する総合的な共同研究を開始」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000059855.html 2022/8/18

3.「アイ・グリッド×慶應義塾大学未来光ネットワークオープン研究センター 余剰電力の地域循環型トレーサビリティ実証に向けた共同研究を開始」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000043561.html 2025/4/30

4, 地域経済の持続的活性化に向けた新たな一歩──「地域貢献型決済システム」に関する特許を取得

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000059855.html