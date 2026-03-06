緑に染まる春の祭典！「グリーン アイルランド フェスティバル 2026」にメインスポンサーとして『THE BUSKER』のブース出展が決定！幅広く味わえるカクテル提供＆特設ステージも登場！

株式会社ウィスク・イー

株式会社ウィスク・イー（東京都千代田区 代表取締役社長 遠山公隆）が輸入代理店を務めるアイリッシュウイスキーブランド『THE BUSKER（ザ バスカー）』（以下、バスカー）は、2026年3月14日（土）・15日（日）に代々木公園で開催される「グリーン アイルランド フェスティバル 2026」にブース出展いたします。昨年、2回目の出展ながら多くの来場者を魅了したバスカーが、今年もアイルランドの文化とともに特別なウイスキー体験をお届けします。さらに、ブース内にはオリジナルの特設ステージも用意してアーティスト参加型の企画も実施いたします。

<『バスカー』ブース注目！販売メニュー>

今年のバスカーブースイメージ

昨年人気のバスカー アイリッシュウイスキーハイボールに加え、今年はシングルシリーズのハイボールも提供！バランスが良く飲みやすいブレンデッドウイスキーと、個性が異なるシングルシリーズの計4種をお楽しみいただけます。さらに、バスカーオリジナルのホットトディやアイリッシュコーヒー、ブレンドとシングルシリーズ計4種類の飲み比べセットも販売予定です。

・バスカーハイボール：ソーダで仕上げた爽やかなカクテル

・バスカー シングルモルト ハイボール：香りが華やかでフルーティーなカクテル

・バスカー シングルグレーン ハイボール：４種類の中で最も軽やかなクセのないカクテル

・バスカー シングルポットスチル ハイボール：スパイシーで飲みごたえのあるカクテル

・ホット トディ：バスカーとブラウンシュガーの甘いホットカクテル

・アイリッシュコーヒー：泡立てたクリームが乗った、バスカーとホットコーヒーのカクテル

・バスカー4種飲み比べセット（ストレート）

「第30回 セントパトリックスデーパレード東京」にもバスカーファンと一緒に参加して盛り上げます！

昨年のブースの様子１.昨年のブースの様子２.

日本最大規模の「第30回 セントパトリックスデーパレード東京」が今年も表参道を舞台に繰り広げられます。約1,000人の参加者がアイルランドのシンボルカラー「グリーン」に身を包み、華やかに練り歩きます。事前に参加を申し込みいただきましたバスカーファン約100名と一緒に表参道をバスカー色に染めます。

※パレードは表参道にて15日(日)13:00～15:00での開催となります。

バスカーによるバスカーのためだけのオリジナルステージでアーティストによるライブを開催！

バスカーブース内にTHE BUSKER SESSIONS特設ステージが登場！

このステージでは14日（土）・15日（日）の17：00～19：00で複数のアーティストによるライブパフォーマンスをお披露目いたします。昨年もステージを盛り上げてくれた「Takeshi Tetsui」を筆頭に、ロック、ポップスと様々なジャンルのアーティストたちによるエネルギッシュなライブパフォーマンスで会場を厚く盛り上げます。バスカーカクテルを片手にお楽しみください。

また、15日(日)10：55～、会場内グリーンステージ（メインステージ）にて、バスカーブースとTHE BUSKER SESSIONSの紹介を兼ねて、新進気鋭のアーティスト「Gaku」と「Yuya」の２アーティストによるライブパフォーマンスを披露。こちらもお見逃しなく！

【THE BUSKER SESSIONS特設ライブステージ タイムテーブル】

◎2026年3月14日（土）

・17：00～：マミヨバンド

・17：40～：KLUTCH

・18：25～：De Domhnaigh（ジェドゥーナ）

◎2026年3月15日（日）

・17：00～：Snugs

・17：40～：mibuki

・18：25～：Takeshi Tetsui

THE BUSKER IRISH WHISKEYについて

アイルランド・カーロウで2016 年に操業を開始し、「シングルモルト」、「シングルポットスチル」、「シングルグレーン」の3 種のウイスキーが生産できるアイルランド唯一の蒸溜所「ロイヤルオーク蒸溜所」で作られるアイリッシュウイスキーブランド。アイリッシュの魅力であるトロピカルフルーツフレーバーが味わえるウイスキーで、2020 年に誕生した翌年2021 年の『ワインエンスージアスト』誌アワードにおいては、著名なブランドを押さえ、アイリッシュブレンド部門最高賞の「ザ・ベスト・バイ・アマング・アイリッシュブレンド」を受賞するなど、最注目のアイリッシュウイスキー。

2023 年には蒸溜所“初”のスモールバッチボトリングもリリース。世界各国からエントリーされたウイスキーの中からカテゴリーごとの最高賞を決める「ワールド・ウイスキー・アワード 2024」では、「バスカー シングルモルト」が金賞、「バスカー スモールバッチ シングルポットスチル」、「バスカー アイリッシュウイスキー」がそれぞれ銀賞を受賞。

「グリーン アイルランド フェスティバル 2026」全体概要

イベント名：グリーン アイルランド フェスティバル 2026

開催日時：2025年3月14日（土）・15日（日）／10:00～19：00

開催場所：代々木公園イベント広場(東京都渋谷区神南２丁目３)※パレードは表参道で開催

入場料：無料

主催：グリーン アイルランド フェスティバル2026実行委員会、在日アイルランド商工会議所

イベント公式HP：https://greenirelandfes.com/

〇「グリーン アイルランド フェスティバル 2026」公式SNS情報

Facebook：https://www.facebook.com/iloveireland.japan/?locale=ja_JP

X（Twitter）：https://x.com/greenirelandfes?s=21&t=cFIe5D8HZtq-A4YNfuP4sw(https://x.com/greenirelandfes?s=21&t=cFIe5D8HZtq-A4YNfuP4sw)

Instagram：https://www.instagram.com/greenirelandfes2026/