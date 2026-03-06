男子ユースチーム新規創設およびトライアウト実施のお知らせ

株式会社東京ダイム

TOKYO DIMEは、世界で活躍する3x3選手を輩出することを目指して、2026シーズンから3x3に特化したU15およびU18男子ユースチームの発足とトライアウト募集をいたします。

この新しいチャレンジは、3x3日本代表やオリンピック選手を育成することをミッションに掲げ、将来の3x3バスケットボール界をリードする男子選手を輩出するため、またTOKYO DIMEが注力している教育事業を強化していくための重要な一歩と考えております。

■スクールビジョン

ミッション： 将来の3x3日本代表およびオリンピック選手の発掘および育成

ビジョン：自立と共感 世界への道を拓く

DIMEスクールの理念として掲げている3つの要素をユースチームとしても引き継ぎ、トップチームのスローガンである「渋谷から世界へ！」を体現すべく、世界で通用する選手に必要なマインドを身につけていきます。



「よく聞き理解する」

バスケットボールが上手くなるための最初のスキルは「話を聞くこと」だと考えています。目を見て集中して聞き、理解して自分のものにするまでをワンセットとして指導します。



「多視点で見る」

多くの視点を持つことの大切さをコート内外で伝えます。自分だけではなくチームメイトの立場に立つことや、応援してくれる方の為にも頑張ろうという気持ちを持って頂きます。



「自ら考え声に出す」

主体的に考えることの重要性を伝えます。また、考えたことを「正しい言葉」かつ「正しいタイミング」で声に出して伝える力こそ、バスケットボールで培われる最大のスキルです。



スクールカルチャー：「DIME」＝「アシストの文化」

どんな状況でもチームメイトへの思いやりと助け合いを忘れないこと

「DIME」は、バスケ用語で「アシスト」の意味があります。バスケの技術だけではなく、他者との良好な関係性を重視し、アシストの精神を持った選手に育つように指導いたします。

■主な特徴

（1）3x3に特化したユースチーム

TOKYO DIMEは創設12年の歴史があり、3x3に関する情報や戦術の蓄積があります。また、直営のDIMEスクールも開校して8年が経過し、ユース年代への指導ノウハウも洗練されてきました。そして、3x3に特化したユースチームは全国的にもまだ数が多くありません。また、3x3は5人制バスケットボールにおいて役立つ技術的・精神的成長の環境としても注目されており、プレー機会やスキルアップの環境としても最適となっております。



（2）都内有数の環境設備とコーチ陣

東京都渋谷区を拠点としていることから、立地の良い都内を中心とした施設にて練習が可能であり、学業や5人制との両立がし易いという利点もあります。また、3x3経験が豊富なコーチ人材を揃え、トップ選手たちと練習を共にする機会や接点を設けることが出来ることは最大の魅力となります。



（3）キャリア支援も含めた総合的なサポート

当ユースでは、技術的な指導だけではなく、選手たちの進学先やキャリアに関する支援をいたします。プロリーグへの道はもちろん、3x3では仕事と両立しながら競技生活を送る選手も多く、個々の選手に応じた様々なキャリアプランを選手および保護者様に寄り添った形でご提案いたします。チーム代表の岡田優介は元日本代表Bリーガーであり、トッププロ選手はもちろん、幅広い年代の選手たちへの指導経験とキャリアプランの選択肢を提案することが可能です。

■【募集要項】

定員： U15 20名、U18 20名

対象年齢: 12歳以上18歳以下の男子選手

募集対象：一定レベル以上（目安として５人制において都道府県大会出場レベル相当）の競技力を持った選手（3x3競技経験は不問）

加入条件：トライアウト合格者

申し込みURL（U15/18共通）：https://forms.gle/NbGpcyMkdgxQHjRq8

※U15およびU18は合同で練習をいたします。

※トライアウトおよび保護者オンライン面談（※希望者のみ）を実施いたします。

■トライアウト日程

第1回 2026年3月19日（木）18:05-19:30 ＠都内

第2回 2026年4月8日（水）19:00-21:00 ＠都内

第3回 2026年4月21日（火）18:05-19:30 ＠都内

トライアウト費用：無料

活動開始時期: 2026年5月～（予定）

トライアウトは何回でも挑戦可能です



5月までにトライアウト合格者が規定する最低人数（6名）を下回った場合、活動の始動を延期する可能性がございます。その期間においては月謝等の料金は発生せず、トップチームとの合同練習に参加することが可能となります。



・部活動および他の5人制クラブとの掛け持ちを認めます。（ただし、所属先の承諾を必ず得るようにお願いいたします。）

■練習

練習頻度：週3-4日（火、水、木、土日を予定）

平日 18:00-22:00の時間帯の中で2-3時間を予定

土曜 14:30-16:00 などを予定

場所は渋谷区内および都内近郊を予定しております。

■会費

入会金 5,000円

年会費 10,000円（※初年度無料）

月謝 18,000円

金額は税抜となります。

【会費以外で必要となる費用】

・練習および遠征の交通費

・ウェア代金

・大会参加費

・その他

■出場予定大会

・3x3 U18日本選手権大会

・3x3 Spreads Game

・3x3 JAPAN TOUR CHALLENGE/OPEN

・トップチームや他3x3プロチームとのエキシビションマッチ

・その他、各種U15,U18 の3x3大会またはオープン参加の大会

・イベント内でのエキシビション

■TOKYO DIMEユースに取り入れていく予定の施策

栄養指導（プロテイン支給含む）

プロ選手からの直接指導/合同練習

体力測定や身体組成計測

キャリア相談

ビジネスインターン制度

各種スポンサー特典の提供 など

特待生制度: 成績優秀者には月謝免除

■メインコーチ

名前：沢頭 智弘（さわがしら ちひろ）

生年月日：1990年 4月 14日

身長：178cm

TOKYO DIME兄弟チームHACHINOHE DIMEのキャプテンを務める。3x3.EXE PREMIER 2025では得意の2Pでリーグトップの成績を記録。個人としてもアンダーカテゴリーの育成を担当。

【メインコーチコメント】

男子ユースコーチの沢頭です！

3x3を通じて子どもたちに未来の選択肢を増やせたらなと思います。

プロとして世界を目指す立場だからこそ、夢を語るだけじゃなく現実までの道筋を見せれるようにできたらなと思っています。

みなさんよろしくお願いいたします。

■アドバイザリーコーチ

名前：岡田 優介（おかだ ゆうすけ）

3人制プロバスケチーム「TOKYO DIME」、幼児から始めるバスケスクール「DIME Basketball School」の代表。

元日本代表プロバスケ選手であり、2025年に現役を引退。JBA公認B級コーチライセンスを保有。

引退後はDIMEスクールでコーチを務めたり、各地のイベントやクリニック等でもコーチを務める。