【3/10～13 開催】AI時代だからこそ注力すべき動画の今を解説！YouTubeコンサルのLOCUSが『Marketing LEADERS～常識を捨てて、 加速度的なブレークスルーを起こす～』に登壇

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、株式会社Digital Arrow Partnersが主催する、2026年3月10日(火)～13日(金)の4日間にわたり開催される大型カンファレンス「Marketing LEADERS 2026 常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす」に登壇することをお知らせいたします。

申し込みはこちら :https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260310-13/?organizationId=162

本カンファレンスは、「BREAK THE RULES」をコンセプトに、AIの急速な進化と顧客ニーズの複雑化により従来の成功法則が通用しない今、次なる成長曲線を描くための、戦略・組織・思考など、マーケティング再構築のリアルを共有するイベントです。

LOCUSは、4日目（3月10日）に登壇いたします。YouTubeチャンネルコンサルティング部 責任者の樋口禄馬が、AI時代だからこそ注力すべき動画の今、をテーマに、AIに引用されるための動画の設計に関してお話をします。

LOCUS 登壇情報

タイトル：AI時代だからこそ注力すべき動画｜“広告・SEO・SNS・購買”を一気に変える時代

日時 ：3/13（金）17:50-18:00

登壇者情報

申し込みはこちら :https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260310-13/?organizationId=162株式会社LOCUS 社長室 室長 樋口禄馬

大学卒業後、新卒でLOCUSに入社。動画コンサルティング事業のコンサルタントや営業推進、経営企画、新規事業の立ち上げから責任者を務める。その後、総合コンサルティング会社のアクセンチュア株式会社に転職。動画に限らずデジタルを主としたコンサルティングを経験した後に、再び株式会社LOCUSにジョイン。現在はYouTubeチャンネルのコンサルティング部門の統括を担当中。

カンファレンス概要

『Marketing Leaders 2026 常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす』



◻︎開催日時： 2026年3月10日(火)～13日(金) 10:00~18:00

◻︎開催方法： 3月10日(火)～12日(木)：オンライン

3月13日(金) ：オフライン

◻︎参加費用： 3月10日(火)～12日(木)：無料

3月13日(金) ：有料（5,000円）

◻︎会場 ： TWOSTONE&Sons渋谷イベントスペース

東京都渋谷区渋谷2丁目22-3 渋谷東口ビル 6F

【株式会社LOCUSについて】

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/