プラス株式会社、SBT認定を取得

プラス株式会社

プラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉 忠久）は、当社グループ（以下、プラスグループ*）の温室効果ガス（GHG）排出削減目標について、国際的なイニシアチブのScience Based Targets initiative（以下、SBTi）よりSBT認定を2026年2月5日に取得いたしました。

SBTiは、CDP、United Nations Global Compact、World Resources Institute（WRI）、World Wide Fund for Nature（WWF）の4団体が共同で設立された国際的な枠組みです。

SBT（science-based targets）は、パリ協定で定められた「産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える」という国際目標を達成するために、科学的根拠に基づきSBTiが認定する温室効果ガス排出量削減目標を指します。

今回の認定取得は、プラスグループの削減目標がこの国際的な科学基準に適合していることを示しています。

■認定取得概要

認定名称：science-based targets（SBT）

認定主体：Science Based Targets initiative（SBTi）

基準年 ：2024年

削減目標：Scope1・2排出量：2024年を基準として2030年までに42.0%削減

Scope3排出量 ：2024年を基準として2030年までに25.0%削減

認定日 ：2026年2月5日

*プラスグループ：プラス株式会社及び連結会社

今後もプラスグループはこれらの目標達成に向け、自社の排出量削減の取り組みを強化するとともに、サプライチェーン全体での排出量削減を推進し、脱炭素社会の実現に向けて貢献してまいります。

プラス株式会社 サステナビリティページ https://www.plus.co.jp/sustainability/(https://www.plus.co.jp/sustainability/)