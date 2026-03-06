次世代への継承へ、中高生の語り部が広島の旧引揚港などを視察

舞鶴市

舞鶴引揚記念館（京都府舞鶴市）は、令和8年3月24日から26日まで、学生語り部23名を対象とした広島研修を実施します 。世界的な平和発信の地であり、舞鶴と同じく引揚港を有した広島での活動を通じ、語り部活動の充実と発展を図ります。

舞鶴引揚記念館では、「次世代による継承」活動を通じて、同館の認知度向上や平和の尊さの発信に取り組んでいます 。戦後80年を経て体験者が減少するなか、戦後90年、100年に向けて若い世代による語り部活動の重要性が高まっています。

このたび、学生語り部の知見を深めることを目的として、広島県内での館外活動が決定いたしました。参加するのは、同館で活動する中学生14名、高校生9名の計23名です。

研修では、広島平和記念資料館の視察や被爆体験者による講話拝聴のほか、ヒロシマ・ピース・ボランティアガイドとの交流を予定しています。また、かつて引揚港であった宇品（広島市郷土資料館）や大竹（アゼリアおおたけ）を訪れ、学芸員や市担当者から当時の引き揚げに関する講話を受けます。

【実施概要】

日時：令和8年3月24日（火）～3月26日（木）

- 訪問先：・広島平和記念資料館・平和記念公園（広島市）・広島市郷土資料館（広島市南区宇品）・アゼリアおおたけ（大竹市）- 参加者：学生語り部 23名（中学生14名、高校生9名）