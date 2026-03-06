″WORK AND WONDER″をカタチにする会員制シェアオフィス 第９弾『WAW SVAX西新橋ビル』3月1日オープン

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）は、会員制シェアオフィス事業の第9弾となる『WAW（ワウ） SVAX西新橋ビル』をSVAX西新橋ビル（東京都港区西新橋二丁目）の3階・4階・6階・7階に2026年3月1日オープンしたことをお知らせいたします。

▲『WAW SVAX西新橋ビル』共用ラウンジ

■『WAW SVAX西新橋ビル』について

本施設は、当社が所有する「SVAX西新橋ビル」（東京都港区西新橋二丁目）の一部フロアを改装した施設で、オフィス、ラウンジ、会議室、オンラインMTG用個室の機能を備えています。築古ビルをより有効に活用していくため、これまでベンチャーを中心とした数多くの企業のオフィス移転支援や、ワークプレイスをはじめとするさまざまな不動産開発を手掛けてきた株式会社ヒトカラメディア（本社：東京都世田谷区、代表取締役：高井 淳一郎）に施設プロデュース（企画・内装設計）、リーシングマネジメントおよび一部運営を委託しました。

既存の設備や小さな間仕切り等を活用し改修範囲を抑えるとともに、リユース家具や新古品CF材の活用、蛍光灯の再有効活用などにより、解体時の廃棄物が増えないようサステナブルに配慮した利活用を行います。

■本施設の特徴

１.ラウンジコンセプト“URBAN HIVE”

欧米の“Speak Easy（潜り酒場）”のようなダークトーンで統一した内装デザインが特徴です。上質な時間が流れる、隠れ家のようなラウンジが広がっています。

日常の執務空間とは一線を画すこの空間は、企業の成長に寄り添う“もう一つの顔”としてご用意しております。社員が自然に集まり、新しいアイデアが生まれる交流の場であると同時に、新たなメンバーやゲストを迎え入れる場として、また、大切なお客様をおもてなしするための特別な場として設計されています。この空間のご提供により、企業の成長に寄り添うきっかけを創出します。

▲エントランスロビー▲共用ラウンジ

２.既存レイアウトを活用した「専有会議室」「個室」

入居企業ごとの専用会議室としてご用意。シェアオフィスで起こりやすい会議室の予約の取りにくさを解消し、いつでも快適に会議が行えます。WEB会議等への対応として「個室（1人用）」を8箇所設置。

▲専有会議室▲テレブース

【フロアマップ】

6Fラウンジ

※平面図に記載の什器はイメージになります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1379/table/559_1_e19cf9683cdddc3877f9534291911085.jpg?v=202603070351 ]

■シェアオフィスWAW（公式HP： https://work-and-wonder.com/(https://work-and-wonder.com/)）

“WORK AND WONDER”をカタチにする空間：「ワクワクする気持ち、ワクワクする空間」「WA（和、輪）＝ゼロからの繋がり・広がりを築ける場所」をコンセプトに日鉄興和不動産が運営する会員制シェアオフィスです。

働く中でWAWを生み出すには、しっかりとした土台となるコンディションが必要と考え、「WORK」のベースとして、「OPENNESS」（＝企業と人、企業同士が垣根なく繋がれる場）、「WELLNESS」（＝健康と健全な心と身体；WellBeingであること）をテーマに、ソフト・ハード両面の環境を整備し、空間・サービスを都内8拠点（日本橋・赤坂・神田・赤坂第35興和ビル・上野・品川・大宮・虎ノ門）にて運営しています。

【施設の利用に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒトカラメディア リアルエステートデザイン事業部

TEL：03-6455-1940

メールアドレス：om@hitokara.co.jp