シリーズ累計3,400万DLの人気ゲーム「青鬼オンライン」とわかさ生活がコラボ！ブルブルくんがゲーム内に登場！

株式会社わかさ生活シリーズ累計3,400万DLの人気ゲーム「青鬼オンライン」とわかさ生活がコラボ！

株式会社わかさ生活（本社：京都府京都市）は、シリーズ累計3,400万ダウンロードを突破した人気スマートフォンゲーム「青鬼オンライン」とのコラボレーション企画を、2026年3月6日（金）15:00～3月31日（火）15:00までの期間限定で実施いたします。

本コラボでは、わかさ生活の公式キャラクター「ブルブルくん」がゲーム内に登場するほか、わかさ生活公式通販サイト「わかさ生活SHOPPING」と連動したキャンペーンや、コラボ限定商品・特典など、ここでしか体験できない特別企画を展開します。

「青鬼オンライン」×「ブルブルくん」コラボの背景

「青鬼オンライン」は、人気ホラーゲームシリーズ「青鬼」をもとにしたスマートフォン向けオンラインゲームで、シリーズ累計3,400万ダウンロードを突破する人気タイトルです。

青鬼シリーズでは、「青鬼＝ブルーベリー色の巨人」という表現が登場するなど、ブルーベリーを連想させるユニークな設定が話題となってきました。

一方、わかさ生活はブルーベリーを使用した健康食品『ブルーベリーアイ』を中心に事業を展開しており、公式キャラクター「ブルブルくん」もブルーベリーをモチーフとしたキャラクターです。

この“ブルーベリー”という共通点をきっかけに、今回のコラボレーションが実現しました。

コラボ企画概要

■開催期間

2026年3月6日（金）15:00 ～ 2026年3月31日（火）15:00

■ゲーム内コラボ企画

期間中、わかさ生活のキャラクター「ブルブルくん」が、特別キャラクターとしてゲーム内に登場します。

限定マップに登場し、特別仕様でゲームを盛り上げます。今回のコラボ限定デザインとして、ブルブルくんと青鬼が融合したユニークなビジュアルにもご注目ください。

■わかさ生活SHOPPING連動キャンペーン

コラボ期間中は、ゲームとECサイトが連動したキャンペーンを実施します。

・ゲームアプリ内バナーから「わかさ生活SHOPPING」特設ページへアクセス

・特設ページから「青鬼オンライン」へアクセス可能

・ゲームと通販サイト双方から相互送客を実施

ゲーム体験とショッピングを組み合わせた、新しいコラボレーション企画となっています。

https://shop.wakasa.jp/shop/lp/2026-ao-collaboration.aspx

■CHOOSEBASE SHIBUYAでのコラボイベント開催

今回のコラボを記念して、CHOOSEBASE SHIBUYAにてイベントを開催いたします。

3月28日（土）・29日（日）１３:００～１７:００

https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/brand/choosebase-shibuya

コラボ記念限定商品

コラボ期間中、わかさ生活公式通販サイト「わかさ生活SHOPPING」にて、青鬼オンラインとのコラボ商品を販売します。

ブルーベリーアイ 青鬼セットブルーベリーアイ 青鬼セット

価格：2,200円（税込）

【セット内容】

・ブルーベリーアイ（31粒）

・限定コラボステッカー

・青鬼オンライン限定スキン

サンシャインメガネ 青鬼セットサンシャインメガネ 青鬼セット

価格：5,880円（税込）

【セット内容】

・サンシャインメガネ（ブラック）

・ブルーベリーアイ DELUXE（7粒）

・限定コラボステッカー

・青鬼オンライン限定スキン

メノコトフル装備 青鬼セットメノコトフル装備 青鬼セット

価格：10,000円（税込）

【セット内容】

・MELUMOフォーカスアイセラム

・ブルブルくんヘアバンド

・ブルーベリーアイ DELUXE（7粒）

・サンシャインメガネ（ブラック）

・限定コラボステッカー

・青鬼オンライン限定スキン

購入者特典

コラボ商品をご購入いただいた方には、特典として以下をプレゼントします。

■青鬼オンライン限定スキン

■コラボ限定オリジナルステッカー

ステッカーは通信販売限定特典として、商品発送時に同封されます。

※数量限定販売となります。

青鬼オンラインについて

スマートフォン向け人気ホラーゲームシリーズ「青鬼」のスピンオフ作品としてシリーズ累計3,400万ダウンロード突破の大人気コンテンツ。最大100人のキャラクターが、青鬼から逃げ回るマップの中で

最後の一人として生き残ることを目指すオンライン・サバイバルゲームです。