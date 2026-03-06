【本日発売】「親友の「同棲して」に「うん」て言うまで」(著：ろじ)が表紙で登場！ マガジンビーボーイ4月号は3月6日発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ろじ先生が表紙の雑誌「マガジンビーボーイ2026年4月号」を3月6日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/magazine/232807

MAGAZINE BE×BOY 2026年4月号

[月刊コミック誌]読みたい恋がいっぱいしあわせBOYS LOVEマガジン「マガジンビーボーイ」最新号！

表紙：ろじ

発売日：2026/3/6

定価 ：913円（税込）

レーベル：MAGAZINE BE×BOY

発売：リブレ

豪華執筆陣！

ろじ、イズミハルカ、いちかわ壱、いちとせわたる、稲荷家房之介、犬野まげゆいし、緒川千世、佳門サエコ、神波アユミ、御自愛、小林スメアゴル、世津、ととふみ、鳥生莉世、南国あざらし、HISADA、幕アケ、マミタ、三日ミタ、りちゃ 豪華執筆陣!!

●予告と内容が一部変更になりましたこと深くお詫び申し上げます。

ろじ先生「親友の「同棲して」に「うん」て言うまで」

TVドラマ絶賛放送中！ 「結婚まで」のカウントダウンスタート！

三日ミタ先生「遥来くん家の戀事変」

強面忠義ヤクザ×わがまま一途坊の裏社会オメガバース続編、マガビー登場!!!

マミタ先生「40までにしたい10のこと」

40歳のワークとライフのバランス問題は…

イズミハルカ先生「火花に轟音」

烈に煽られ、揺さぶられ…

千暁の心に小さな火が宿る――!?

幕アケ先生「きっと神様も知らない」

成長攻めの一途な愛、最終回！

御自愛先生「むすんで、ほつれて、からまって」

初登場&新連載！ コンプ持ち底辺作家×支配型甘えん坊、歪な幼馴染の執着ラブ！

ととふみ先生「絶対初恋プロポーズ」

仕事を頑張りすぎて疲労困憊のハル。千晶の優しさが沁みて…!?

神波アユミ先生「特級αの愛したΩ」

礼が番を得たというニュースに駆けつけたのは…？

鳥生莉世先生「恋々たる証左」

二人きりの出張で意識してしまって…癒しの最終回！

稲荷家房之介先生「灰羽戦線」

クロの思惑、シロの戸惑い――今、どう生き抜くか!?

いちかわ壱先生「サイレントノイズ３」

待望のシーズン３開始！ ついにボンド契約を結んだ2人は…？

小林スメアゴル先生「イケボ配信者は自称Domでもメロメロぐずぐず」

”ドＳ配信者”なのに…Sub欲求がムラムラなんです！

南国あざらし先生「部長！なかったことにしてください」

部長のことでお悩み中の桜庭の前に、ライバル（？）が登場…!?

HISADA先生「春、結婚して」

ついに最終回！ 想いを伝えることを決意した玉水だが…？

りちゃ先生「タメにならない恋愛説法」

新連載！ 恋愛強者なゆとり新卒×婚活連敗リーマンのオフィスラブコメ♪

緒川千世先生「花神と蛮王」

離れ離れになったアスラとミルザの運命は…感動の最終回！

佳門サエコ先生「これから俺は、後輩に抱かれます」

ハイスぺ後輩×真面目先輩の社内秘密恋愛、連載再開！

世津先生「残業ゼロで始まる溺愛トリップ」

祭りの夜、イノリは大事な「役目」をキスミと担うことになり…

いちとせわたる先生「これが恋と知るのは」

読み切りにて初登場！

人生にちょっぴり疲れてしまった社畜リーマンがチャレンジするのは…!?

犬野まげゆいし先生「ゴミ溜めのガーネット」

兄の来訪により明かされる沙羅の過去とは――

4月のマガビー掲載作コミックス発売情報

王子さまの抱きまくら 4

著：ハシモトミツ

2026年3月10日発売

定価: 856円（税込）

大学2年生になった遊馬と真広は、

同棲、誕生日、夏休みと幸せな恋人生活を送りながら、

正反対なお互いの魅力にどんどん惹かれていく。

そんな中、ひょんなことから真広の両親に会うことに！

初対面に張り切る遊馬だったが、真広はなんだか気乗りしない様子で…

実家訪問で波乱の冬休み到来――!?

「遊馬のことを好きになればなるほど

自分のことも好きになれるんだよ」

大人になった二人の未来が動き出す、アオハルラブコメ第4巻！

好きなら脱がせて。2

著：佐倉リコ

2026年3月10日発売

定価: 823円（税込）

ずっと我慢してた分 いっぱい貴音に触れたい――。

幼なじみから恋人になった貴音と晃佑。

疎遠だった反動で隙あらばイチャイチャする状況に貴音はキャパオーバー！

さらに、晃佑が過去に同じ学年の可愛い女の子と付き合っていた噂を耳にして…。この先

も晃佑と一緒にいられるよう、自分から愛情表現できるように変わりたいと頑張る貴音だ

けど――？

「今日は 俺が晃佑を気持ちよくさせるから」

大ヒット！ふぇち×ピュアBL 恋人編！

セフレ、やっぱなしで！ 3

著：紅

2026年3月10日発売

定価: 856円（税込）

「俺 結構ヤキモチ焼きだから」

スパダリXLサイズ×陽キャ快楽探検家の恋、熟成中！

元セフレ現恋人同士の月岡と時枝。いつだって月岡とのラブいちゃを求む時枝…のはずが、

学生生活最大イベント・修学旅行中に、問題児の神木と一緒に消えた!?

無事に宿に戻ってきた時枝だけど、言葉数の少ない月岡の様子が気になって…？

本音で話したり、勉強したり、禁欲したり。若人たちの相互溺愛青春譚！

ろじ先生の表紙イラスト図書カードが当たる愛読者プレゼント

アンケートに答えると下記豪華賞品が当たるマガビー愛読者プレゼント実施中！

各先生への熱いメッセージお待ちしています。

１.表紙イラスト図書カード500円分 5名様

２.QUOカード1,000円分 10名様

＜応募のきまり＞

巻末アンケートハガキ、もしくはWEBアンケートにて１.～２.の賞品いずれかを選択いただき、ご応募ください。そのほかの方法で応募されても無効になりますのでご注意ください。

＜〆切＞

はがき：3月31 日(火)消印有効

WEB：3月31日(火)23:59までに送信いただいたもの

＜WEBアンケート＞

https://bit.ly/4r4qIIe

