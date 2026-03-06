アイドルオーディションに完全密着！CBCテレビで４週連続放送！「つかめ、アイドルへの道 ～Cute World Project～」

株式会社CBCテレビ

数多のアイドルグループが群雄割拠する現代。しかし、彼らが誕生する瞬間を見たことはありますか？最近まで隣で勉強していた友人が、一緒に働いていた同僚が…突然アイドルになっているかもしれません。

2025年10月、CBCテレビ「花咲かタイムズ」でプロジェクトの全容が発表された、アイドルオーディション「Cute World Project」 。東海エリアを中心に全国から集まった原石たちが、夢への切符をつかむまでの激動の日々に完全密着する！

このオーディションの魅力はとにかく手厚いバックアップ体制。デビュー後は「花咲かタイムズ」のエンドテーマソングへの起用が決定しているほか、楽曲提供するのは「かわいいだけじゃだめですか？」を手がけた早川博隆氏をはじめとする豪華クリエイター陣。さらにはSNS総フォロワー数220万人を超える本望あやかがアンバサダーに就任し、元国民的アイドルの加護亜依もサポート！

オーディションは、書類選考や歌唱審査、配信アプリ「ミクチャ」での熾烈なポイント争いを勝ち抜いた21名が、運命の四次審査へと進む。計8日間に及ぶ猛特訓では、講師たちからの容赦のない熱い指導に思わず涙がこぼれ落ちる場面も。ひたすらボイストレーニングとダンスレッスンに励む日々。そして、その先に突如訪れる「脱落者」の発表…。良きライバルであり、仲間でもあったメンバーとの別れ。肉体的・精神的な限界を迎えながらも、アイドルという夢をただの憧れで終わらせない、強い覚悟で審査に挑む彼女たちに迫る。

選考を締めくくるのは、3日間の最終合宿。自らのスキルを磨き抜き、ラストにメンバーの座を掴み取るのは一体誰なのか。ぜひ番組をご覧ください。

番組情報

つかめ、アイドルへの道～Cute World Project～

放送日時

2026年3月9日(月) 26:47～27:02

2026年3月16日(月) 26:17～26:47

2026年3月23日(月) 26:17～26:47

2026年3月30日(月) 26:17～26:47

放送局・エリア CBCテレビ(愛知県・岐阜県・三重県)

配信 TVer・Locipoで放送翌日正午より配信

詳細はこちら https://hicbc.com/cc/u/?id=cute-world-project