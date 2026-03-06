配信10周年を迎えた カード型サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」待望のイラストブック発売！表紙も中面も選べる、世界に一冊だけの特別仕様
株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、現在配信中のカード型サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」初のイラストブック「10th Anniversary 六本木サディスティックナイト Illustration Book」を2026年3月6日（金）に発売いたしましたのでお知らせいたします。
「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に、美女だけで構成された“チーム”とともに事件に挑むカード型サスペンスアプリです。2015年の配信開始以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、4,000種類を超える美麗なカードイラストが多くの支持を集め、2025年10月に配信10周年を迎えたロングヒット作品となりました。このたび、その10周年を記念し、「六本木サディスティックナイト」初のイラストブックを発売いたしました。
本誌では、これまでに配信された4,000種類以上のカードの中から厳選した約600枚をラインアップ。その中からお気に入りの一枚を選び、一冊のイラストブックとして制作できます。世界に一冊だけの特別な仕様を実現できる、ファン必見の企画です。
これまで応援してくださったファンの皆さまへの感謝を込め、10周年を記念した特別企画を多数展開しております。ますます進化し続ける「六本木サディスティックナイト」の今後の展開にも、ぜひご期待ください。
「六本木サディスティックナイト」公式サイト：http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html(http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html)
「六本木サディスティックナイト」公式X(@ropng_night)： https://x.com/ropng_night(https://x.com/ropng_night)
10周年記念 初のイラストブック
タイトル「10th Anniversary 六本木サディスティックナイト Illustration Book」
■10周年記念イラストブック＜通常版＞
サイズ：210mm×297mm
ページ数：24ページ / 32ページ / 40ページ ※選択可能
価格：3,520円(税込) / 4,521円(税込) / 5,549円(税込)
■10周年記念イラストブック＜豪華版＞
サイズ：185mm×185mm
ページ数：24ページ / 40ページ ※選択可能
価格：6,820円(税込) / 10,296円(税込)
■10周年記念デスクカレンダー
サイズ：148mm×210mm
価格：3,080円(税込)
【販売期間】
2026年3月6日（金）15：00～2026年4月13日（月）23：59
「六本木サディスティックナイト」イラストブック注文ページ
https://www.stanshot.com/lp/?roppongi(https://www.stanshot.com/lp/?roppongi&utm_source=news&utm_medium=website&utm_campaign=roppongi_20260306&utm_term=official)
【POINT1】
約600枚の厳選イラストから自由に選べるカスタマイズ仕様
これまで10年にわたり配信されてきた4,000種類以上のカードの中から、厳選した約600枚をラインアップ。10年の歴史の中で描かれてきた多彩なイラストの中から、1キャラクターで統一することも、複数のキャラクターを組み合わせることも可能です。思い思いの構成で、自分だけのオリジナルイラストブックを制作することができます。
【POINT2】
表紙イラストも同一ラインアップから選択可能
中面に加え、表紙イラストも約600枚の中から自由に選択が可能です。
お気に入りの一枚を表紙にすることで、本棚に並べても、飾っても楽しめる存在感のある一冊に仕上がります。
※デスクカレンダーの表紙は1パターンのみとなります。
【POINT3】
判型・ページ数を5種類から選べる多彩な仕様展開
サイズやページ数も好みに応じて選択可能。コレクション用から保存版まで、用途に合わせた仕様で制作できます。
さらに、豪華版はハードカバー仕様に加え、プラケース付き。記念アイテムとしてふさわしい、上質な装丁でお届けします。
「六本木サディスティックナイト」イラストブック注文ページ
https://www.stanshot.com/lp/?roppongi(https://www.stanshot.com/lp/?roppongi&utm_source=news&utm_medium=website&utm_campaign=roppongi_20260306&utm_term=official)
【販売期間】
2026年3月6日（金）15：00～2026年4月13日（月）23：59
※ご注文より約3週間前後でのお届けとなります。
Stan Shot（スタンショット）は
大好きな推しの【公式コンテンツ（写真やイラスト）】で、
あなただけの特別なグッズを簡単につくれます！
推し活がもっと楽しくなる、
感動の瞬間をカタチにしませんか？
10周年を記念した3大コラボ企画が進行中！
10周年を記念して、この春、3タイトルとのスペシャルコラボレーションを予定しております。
詳細は順次発表してまいりますので、実施をお楽しみに！
六本木サディスティックナイト 10周年記念コラボ特設サイト：
https://products.voltage.co.jp/roppongi10th-collaboration/(https://products.voltage.co.jp/roppongi10th-collaboration/)
「アサルトリリィ Last Bullet」×六本木サディスティックナイトコラボガチャ開催決定
「アサルトリリィ Last Bullet」飯島恋花と東方ユウキが夢のコラボレーション！
ボイス再生可能な二人の描きおろしカードがGETできるガチャが登場予定です。この機会しか手に入らないスペシャルなコラボカードを手に入れよう！
【実施時期：2026年春頃予定】
「アサルトリリィ Last Bullet」公式HP： https://assaultlily.jp/(https://assaultlily.jp/)
「アサルトリリィ Last Bullet」公式X（@assaultlily_lb）： https://x.com/assaultlily_lb(https://x.com/assaultlily_lb)
アニメ『フレームアームズ・ガール』×六本木サディスティックナイトコラボガチャ開催決定
アニメ『フレームアームズ・ガール』コラボガチャ開催！
「フレームアームズ・ガール」の装備をまとった「六本木サディスティックナイト」のキャラクターの描きおろしカードがGETできるガチャが登場予定！
誰がどの「フレームアームズ・ガール」の装備をまとうのか、お楽しみに♪
【実施時期：2026年春頃予定】
アニメ『フレームアームズ・ガール』公式HP： https://fagirl.com/(https://fagirl.com/)
アニメ『フレームアームズ・ガール』公式X（@fagirl_official）：https://x.com/fagirl_official(https://x.com/fagirl_official)
ヒメキス×六本木サディスティックナイト コラボガチャ開催決定
「ヒメキス」コラボガチャ開催！
「ヒメキス」キャラのセクシーな衣装をまとった「六本木サディスティックナイト」のキャラクターの描きおろしカードが登場！
さらに！「ヒメキス」が「六本木サディスティックナイト」内で復活！？
あの人気イラストを復刻した限定カードが入手できちゃう！
カードになるのはどのキャラクターなのか、どのイラストが復刻されるのか、お楽しみに♪
【実施時期：2026年春頃予定】
「ヒメキス」公式HP：http://h-ks.jp/pc/(http://h-ks.jp/pc/)
「ヒメキス」公式X（@himekiss_info）：https://x.com/himekiss_info(https://x.com/himekiss_info)
公式YouTube番組「田辺留依・石飛恵里花の帝王大付属高校潜入部！」
3月11日(水)21:00より生配信！
リアルNight Jewelの開催を目前に控え、番組内ではMCの二人が実際に接客に挑戦する企画や、ホワイトデーにちなんだ特別企画をお届け予定です。
生配信恒例のアプリ内アイテムのプレゼント企画も実施いたしますので、ぜひご注目ください。
タイトル
「田辺留依・石飛恵里花の 帝王大附属高校潜入部！
ホワイトデー直前！たくさんのお返し期待しちゃっていいのかな？SP！」
配信日時：2026年3月11日(水)21：00～22：00予定
配信URL：https://youtube.com/live/e4GiNXdm1kU(https://youtube.com/live/e4GiNXdm1kU)
※YoutubeLiveの視聴は無料です
Xハッシュタグ：#六本木SNch
生配信企画１.：プレイヤー全員にプレゼント
生配信の同時接続数、チャット数、高評価数、ならびにXハッシュタグ「#六本木SNch」を付けた投稿の件数に応じて、カードやアプリ内アイテムをプレイヤー全員にプレゼントいたします。
SR[ホールレディ]弓長ハル
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1535_1_74028605286fd0efbce3f6578d2903ac.jpg?v=202603070351 ]
【プレゼント受取期間】
3月12日（木）5：00 ～ 3月15日（日）4：59
生配信企画２.：視聴者限定プレゼント
生配信の同時接続数、チャット数、高評価数、ならびにXハッシュタグ「#六本木SNch」を付けたツイート数の総数が3,000を達成すると、番組内にて「キーワード」を発表いたします。
生配信終了後にアプリ内にてキーワードをご入力いただくと、特典をプレゼントいたします。
UR[AnotherIII]栗原アズサ
＜プレゼント内容＞
・UR[AnotherIII]栗原アズサ ※過去限定カード
・クリスタル×5
さらに、今回も特別企画として生配信中に田辺さんと石飛さんが開催中のガチャ「10連10人目新カード10％以上！SPオファー」にチャレンジ。
結果に応じてクリスタルを追加でプレゼントいたします。
※チャレンジは10連ガチャ1回ずつ、計2回となります。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1535_2_1831e09d05a6375ff66ede3ecc821997.jpg?v=202603070351 ]
【キーワード入力受付期間】
生配信終了後 ～ 3月11日（水） 23：59
※正解キーワードをご入力いただいた方に、3月12日（木）にプレゼントを付与いたします。
リアルNight Jewel ～ 明日を照らす宝石たち ～チケット販売中！
当イベントはアプリゲーム『六本木サディスティックナイト』でキャラクターたちが働いているガールズバー「Night Jewel」を再現したものです。お客様はお酒と共に、キャラクターの衣装に身を包んだキャストたちとお話を楽しむことができます。
当イベントはドリンク（アルコール含む）飲み放題・軽食付きです。
また、限定オリジナルカクテルの販売も予定しております。限定オリジナルカクテルは飲み放題に含まれません。別料金となりますのでご注意ください。
■イベントタイトル
リアルNight Jewel ～明日を照らす宝石たち ～
■開催日時
2026年3月14日（土）
■会場
隠れ家Bar2256
(東京都港区西麻布2-25-6 鹿島ビル1階)
■タイムスケジュール
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1535_3_551b92efe86a1ad4e3c8d6346bc2cf42.jpg?v=202603070351 ]
※各回60分の入れ替え制になります。
※各回終了後、10分間ほどのフォトセッションを予定しています。
※各回の定員は13人程度を予定しております。
※体調などにより、出勤キャストは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■チケット
・ハーレムフォト付きプレミアムチケット（飲み放題）：11,000円（税込）
お客様とNightJewelメンバーたちでハーレムフォトを撮影します。
・通常チケット（飲み放題）：8,800円（税込）
※限定オリジナルカクテルは飲み放題に含まれません。別料金となりますのでご注意ください。
※チケットの販売は、各回ごとに予定数に達し次第受付終了となります。
※お申し込みは各回お一人様1枚までとなります。お一人様がお申し込みできる公演数に上限はございません。
※ハーレムフォト撮影時は、スマートフォンなど撮影可能な機器をお客様ご自身でご用意ください。
■キャスト
リアルNight Jewel 特設サイト https://products.voltage.co.jp/real-nightjewel5-2/(https://products.voltage.co.jp/real-nightjewel5-2/)
リアル NightJewel 公式X（@NightJewel2025）https://x.com/NightJewel2025(https://x.com/NightJewel2025)
チケット好評販売中！
https://www.funity.jp/tickets/voltage/show/realn2603/1/1/(https://www.funity.jp/tickets/voltage/show/realn2603/1/1/)
「六本木サディスティックナイト」について
「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に、美女だけで構成された“チーム”とともに事件に挑むカード型サスペンスアプリです。2015年11月に配信を開始して以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、累計4,000枚以上にのぼる魅力的なカードイラストで支持を集め、2025年に配信10周年を迎えました。
アプリ外においても、オリジナルグッズの展開やキャラクターソングのCD化、アパレルコラボ、公式YouTube番組の配信など、さまざまなメディアミックスを展開しています。さらに、展示やライブなどのリアルイベントも開催し、作品の世界観を多角的に広げています。今後の展開にもぜひご注目ください。
「六本木サディスティックナイト」公式サイト：https://sus-app.voltage.co.jp/roppongi/(https://sus-app.voltage.co.jp/roppongi/)
「六本木サディスティックナイト」公式X(@ropng_night)： https://twitter.com/ropng_night(https://twitter.com/ropng_night)
「六本木サディスティックナイト」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH(https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH)
「六本木サディスティックナイト」
■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）
■対応機種 ： iOS 15.0以上／Android OS 7.0以上
※機種によりご利用いただけない場合がございます。
■権利表記 ： (C)Voltage
版権表記：
(C)Voltage
(C)A・a/AP (C)W (C)SHAFT
(C)KOTOBUKIYA / FAGirl Project
(C)Ambition
※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
ボルテージ会社概要
社名：株式会社ボルテージ
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階
代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）