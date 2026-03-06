FCバルセロナ公式ライセンス商品の最新作が発売！日常に溶け込むデザインで、多様な着こなしを楽しめるアイテムを展開。

株式会社STARBASE左からLined Track Jacket:\24,000-(税抜)、Fake Layered Stripe Top:\16,500-(税抜)、Birds Eye Sweater:\20,000-(税抜)、Fake Layered Stripe Top:\16,500-(税抜)、Puff Vest:\24,000-(税抜)

YEN TOWN MARKETでは、FCバルセロナの公式ライセンス商品の最新作を3月7日(土) 午前11時からYEN TOWN MARKETの店舗およびオンラインストアで販売いたします。

今回のコレクションではトラックジャケットやクルーネック、キャップなどの全15型をラインナップ。クラブのアイデンティティを象徴するエンブレムを配しながらも、過度なスポーティさを抑えたデザインと現代的なシルエットにより、日常に自然と馴染むバランスを感じさせるラインナップです。

Stripe Crewneck:\20,000-(税抜)Corduroy Emblem 6-Pane Cap:\7,000-(税抜)

LOOKは都市のリアルなロケーションで撮影を実施。

チームウェアを多様なスタイリングで提案することで、フットボールカルチャーを現代のストリートスタイルへと接続するビジュアルとなっています。

後方左 Lined Track Jacket:\24,000-(税抜)、後方中央 同上、後方右 Fake Layered Stripe Top:\16,500-(税抜) 、前方中央 Puff Vest:\24,000-(税抜)、前方右 Birds Eye Sweater:\20,000-(税抜)Puff Vest:\24,000-(税抜)Retrofitted Hoodie:\22,000-(税抜)Fake Layered Stripe Top:\16,500-(税抜)左からLined Track Jacket:\24,000-(税抜)、All Over Logo Scarf:\8,000-(税抜)、Birds Eye Sweater:\20,000-(税抜)Anorak Jacket:\29,000-(税抜)、

本LOOKでも着用しているオーバープレイドジャケットは、今回のコレクションを象徴する一着です。

軽やかな着心地と高い汎用性を備え、再構築されたプレイドパターンがスタイリングに程よいアクセントを加える仕上がりに。

Anorak Jacket:\29,000-(税抜)Anorak Jacket:\29,000-(税抜)

3月7日（土）午前11時から一部アイテムを販売開始し、その他のアイテムは順次展開予定です。

フットボールをカルチャーとして纏う新たな提案を、ぜひお楽しみください。

◼️YEN TOWN MARKET

YEN TOWN MARKETは日本らしさをアイデンティティに、ファッション、アート、カルチャーにおける様々な企画や商品開発を行い、トレンドを発信するショップを目指している。ブランド名の“YEN”は日本通貨の“円（yen/\）”を表している。

◼️Store Info

YEN TOWN MARKET

〒150-0042

東京都渋谷区宇田川町15－1 渋谷PARCO5F

03-3464-5111

https://yentownmarket.com/