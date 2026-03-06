世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の公式サントラ『2026 World Baseball Classic』　3月6日（金）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式ミュージック・プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の公式サウンドトラック『2026 World Baseball Classic』（読み：2026ワールド・ベースボール・クラシック）を3月6日（金）より配信します。

プエルトリコ出身で2度のグラミー賞受賞歴を誇り、史上初めて米ビルボードの「プロデューサー・チャート」で通算100週1位を記録したプロデューサーのタイニー（Tainy）。WBCの公式ミュージック・プロデューサーに就任し、ラテン界のプロデューサー、アルバート・ハイプ（Albert Hype）とホタ・ロサ（Jota Rosa）と共に手がけたWBC史上初となるサウンドトラックをリリースします。

今作は、タイニーのプロデュースとキュレーションによる3曲入りの公式大会サウンドトラックです。タイニーは様々な文化が交差するWBCの世界観を演出するため、ベッキー・G（Becky G）、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN、マイク・タワーズ（Myke Towers）、藤井 風、ヤング・ミコ（Young Miko）といった世界中のアーティストとタッグを組み、日本語、韓国語、スペイン語、英語による多言語のサウンドトラックを創り上げました。

大会のテーマ曲となる「Make It Count」は、ラテン・ポップ、レゲトン、K-POPといった異なる音楽ジャンルを融合させた楽曲で、ベッキー・G、YEONJUN、マイク・タワーズが参加しています。グラミー賞候補にも名を連ねるラッパー、ヤング・ミコをフィーチャーした「MVP」は、自身のルーツであるプエルトリコの誇りと、プエルトリコに深く息づく野球への情熱を刻み込んだ一曲。藤井 風が参加した「My Place」は、野球のスピリット、そして前回大会の優勝国である日本の功績を祝したものに仕上がっており、英語と日本語が混じり合う歌詞は、様々な文化が交差する WBC の世界観に寄り添ったタイニーとのボーダーレスなコラボレーション楽曲です。

今作について、MLB最高マーケティング責任者兼グローバル企業提携担当シニアヴァイスプレジデントのウズマ・ローン・ダウラー（Uzma Rawn Dowler）氏は「ワールド・ベースボール・クラシックは、野球場を遥かに超えた、国家の誇りと最高峰の対戦を讃える特別な祭典です。今回、先見明敏なプロデューサー・タイニーとタッグを組み、オリジナルサウンドトラックを制作しました。スポーツと音楽が交差するこの試みは、文化の力を通じて世界中のファンを一つにします。各地の才能あるミュージシャンたちの感性が混ざり合うことで、大会のエネルギーは増幅され、野球が象徴する情熱的なスピリットを鮮やかに描き出します」とコメントを寄せています。

WBCは、3月5日（木）に日本・東京でのプールCから開幕。プエルトリコ・サンフアンでのプールA、ヒューストンでのプールB、マイアミでのプールDは、すべて3月6日（金）に開始される予定です。

Various Artists『2026 World Baseball Classic』

2026年3月6日（金）配信開始

視聴・購入はこちら：https://umj.lnk.to/WBC_ST

▼トラックリスト

1. Make It Count

2. MVP

3. My Place

【藤井 風 プロフィール】

1997年6月14日生まれ。日本のシンガーソングライター。

幼少期より父の影響でクラシックピアノを始め、ジャズ・クラシック・R&B・ソウル・ポップなど多様なジャンルの音楽を聴いて育った。12歳の時に実家の喫茶店で撮影したピアノカヴァー動画をYouTubeに投稿したことが、後に音楽の世界へ飛び込むきっかけとなる。

2020年、“何なんw”のMusic Video公開と共にデビューした。2020年5月、1st Album“HELP EVER HURT NEVER”(ー常に助け、決して傷つけないー)リリース。

2021年9月、“Free” Live 2021 at NISSAN stadiumを無観客にて開催。コロナ禍の中、彼の音楽を通じて人々の心を解放したいという想いのもと、7万人収容のスタジアムにてグランドピアノ1台のみで演奏を行った。この公演はYou Tubeにて生中継配信され、約18万人が同時視聴し、Xにて世界トレンド1位となった。

2022年3月、2nd Album“LOVE ALL SERVE ALL”(ー全てを愛し、全てに仕えよー)リリース。藤井 風が大切にしているコアメッセージを掲げたアルバム２作品は、共にBillboard Japan総合アルバムチャート“HOT Albums”にて1位を獲得した。

2022年、1stAlbum収録の“死ぬのがいいわ”が突如タイを中心にViral Hit。

SpotifyDaily Viral Chartsにて全世界73の国と地域にランクイン、うち23の国と地域で1位を獲得。Spotify月間リスナー数1000万人を超えた初の国内アーティストとなった。2022年10月、2ndアルバムリリースを記念した“LOVEALLSERVEALLSTADIUMLIVE”と題したスタジアムライブを、音楽ライブの開催は史上初となる大阪府吹田市のPanasonic Stadium Suitaにて開催し、二日間で7万人を動員した。この模様はNetflixにて全世界配信されている。

2023年6-7月、7都市11公演のアジアツアーを初開催。

2024年、NPR“tiny desk concerts JAPAN”に出演し世界的に大きな反響を得る。5月に自身初のU.S.ツアー、8月には二日間で14万人を動員した日産スタジアムワンマンライブ、10月-12月にかけては全10都市14公演のアジアアリーナツアーを開催した。

2025年、新設されたMUSIC AWARDS JAPANにて“LOVE ALL SERVE ALL”が「ALBUM OF THE YEAR」、「BESTJAPANESE SINGER-SONGWRITER」ならびに“Feelin’ Go(o)d”が「BEST CROSS-BORDER COLLABORATION SONG」を受賞。

7月には初のヨーロッパツアー、8月＆10月には2度目の北米ツアーを敢行。9月に全曲英詞による3rd Album“Prema”(ー至上の愛ー)をリリースし、2026年にはPrema World Tourをアジアからスタートさせる予定。彼はこれからも音楽と人生を通じて世界に愛と自由を広める。

【タイニー（Tainy）プロフィール】

プエルトリコ出身の音楽プロデューサー、ソングライター、レコーディング・エンジニア。

グラミー賞2度受賞、ラテングラミー賞4度受賞、Spotify月間リスナー3400万人越えを記録するラテン界を代表するトップ・アーティスト。

2021年には米ビルボードの「プロデューサー・チャート」で通算100週1位を記録した史上初の人物になった。

10年以上にわたりラテンミュージックの新潮流を牽引し、数々のレゲトン・ヒット曲を生み出してきたタイニー。ダディー・ヤンキー、ウィシン＆ヤンデル、ドン・オマールといったレゲトン界のパイオニアの他、バッド・バニー、ジャスティン・ビーバー、セレーナ・ゴメス、カーディ・B、J. バルヴィン、デュア・リパなどの作曲や楽曲プロデュースを手掛ける。今年開催「第68回グラミー賞」の「最優秀アルバム賞」を受賞したバッド・バニー『Debi Tirar Mas Fotos』を含め、プロデューサーとしてこれまでに2度のグラミー賞を受賞している。

バッド・バニーとJ. バルヴィンと共にプロデュースしたアルバム『Oasis』をリリースすると米ビルボードのラテン・プロデューサー・チャートで27週連続1位という驚異的な記録を樹立。自身のリリースとしては、アヌエルAAとオズナを迎えた世界的大ヒット曲「Adicto」が8カ国でマルチ・プラチナおよびゴールド認定を受け、YouTubeでの再生回数は10億3,000万回超え。初めてのソロ・スタジオ・アルバム『Data』はアニメーション映画『Ghost In The Shell』でも知られる小倉宏昌が手掛けたジャケット写真をフィーチャー。同作はBillboard全米アルバムチャートで初登場11位、全米トップ・ラテン・アルバムチャートで2位、ラテン・リズム・アルバムチャートで1位にランクインしたほか、「第66回グラミー賞」「Best Música Urbana部門」にノミネートされた。

