【資格の学校TAC】国家総合職（官僚）合格への最短ルート！無料オンライン体験入学「スタートアップ講義」を3月18日（水）開催

TAC株式会社TAC国家総合職講座 無料オンライン体験入学

資格の学校TAC（東京都千代田区、代表取締役社長：多田 敏男）は、国家総合職（官僚）試験対策として、無料オンライン体験入学「学習戦略を解説する"超重要"初回講義『スタートアップ講義』」を2026年3月18日（水）にZoom配信にて開催いたします。

イベントに参加する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#taiken

これから学習をスタートする方、予備校選びで迷っている方にオススメです

国家総合職試験は難関ですが、合格のカギは「正しい学習戦略」にあります。本講義では、以下の内容を徹底解説します！

■試験の仕組みと受験区分の選び方

■確実に合格するための学習計画の立て方

■合格・内定のヒントとTACの効果的な活用法

これから学習を始める方、予備校選びで迷っている方に最適な"超重要"初回講義Zoom配信です！

＜イベント概要＞

■日時：2026年3月18日（水）18:30～20:00（90分）

■対象者：国家総合職に興味のある方、学習開始を検討中の方

■参加者特典：参加者全員に「入会金10,000円免除券」をプレゼント！

イベントに参加する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#taiken

春割キャンペーンPart2実施中！

春割キャンペーンPart2

本キャンペーンでは、早期スタートを応援するため、通常受講料から大幅割引を実施。さらに、教養区分試験で差がつく政策関連科目を強化する「教養区分強化パック」（約3万円相当）を無料で自動付与します。特に、独学では対策の難しい政策課題討議・企画提案の実践力を高めたい方に最適。

春のこの時期に学習を始め、ライバルに差をつけるチャンスです。

TAC国家総合職（官僚）対策講座の強みはここ！

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_camp_a.htmlTAC国家総合職（官僚）対策講座

TACは長年にわたり国家総合職試験で多数の最終合格者・内定者を輩出。2022年度秋試験から2025年度春試験における最終合格者約571名の圧倒的な実績を誇ります。最大の強みは筆記対策から面接・官庁訪問まで網羅した「オールインワンの合格カリキュラム」。元キャリア官僚を中心とした講師陣による充実の2次試験・官庁訪問対策を実施し、オリジナル教材と答案添削（無制限）で効率学習をサポート。内定者アドバイザーによる個別フォローも充実しており、合格に必要な「情報量」と「実務目線」を提供します。

TAC国家総合職（官僚）対策講座 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/(https://www.tac-school.co.jp/)