【ホテル日航プリンセス京都】春の訪れを祝うイースター宿泊プランを3月9日より販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

京都の中心地である四条烏丸に位置する「ホテル日航プリンセス京都」（所在地：京都府京都市下京区、総支配人：北川 隆巳）は、春の訪れを感じる季節限定の宿泊プランとして「イースター」をテーマにしたフラワーアレンジメント付き、またはパティシエ特製ケーキとギフトが付いた2種類の宿泊プランを2026年3月9日（月）から4月23日（木）まで販売します。宿泊期間は、2026年4月1日（水）から4月30日（木）までです。

イースター宿泊プラン フラワーアレンジメント（左）とパティシエ特製ケーキ（右）

本プランでは、春の訪れを祝うイースターにちなみ、客室にうさぎのバルーンをあしらったフラワーアレンジメント、または卵をモチーフにしたパティシエ特製の限定ケーキ『イースターエッグ』とギフトをご用意します。あわせて4月中は、カラフルな花や卵、うさぎの装飾がロビーを彩り、春めく雰囲気をお楽しみいただけます。

宿泊プラン概要

【販売期間】 2026年3月9日（月）～2026年4月23日（木）

【宿泊期間】 2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木） ※チェックインまで

プラン１.【～Happy Easter～】フラワーアレンジメントで春の訪れ

料金： スーペリアフロアツインルーム 朝食なし／38,280円～ 朝食付き／44,220円～（1室2名様／消費税・サービス料込、宿泊税別）

内容： うさぎのバルーンをあしらったフラワーアレンジメントを客室にご用意（フラワーアレンジメントは持ち帰りいただけます）

プラン２. 【～Happy Easter～】パティシエおすすめのイースターケーキで優雅なホテルステイ

料金： スーペリアフロアツインルーム 朝食なし／38,200円～ 朝食付き／44,800円～（1室2名様／消費税・サービス料込、宿泊税別）

内容： ご人数分のパティシエ特製ケーキ『イースターエッグ』と、イースターにちなんだギフトを客室にご用意

【ご予約・お問い合わせ】

電話予約： ホテル日航プリンセス京都 宿泊予約 TEL.075-361-5111 （10：00～17：00）

オンライン予約： https://www.princess-kyoto.co.jp/stay/stay_plan/133251/ ※本ページは3月9日（月）10：00に公開します。

ホテル日航プリンセス京都

京都の中心・四条烏丸に近接し、ビジネスや観光に便利な立地。客室数216、6つのレストランとバー、宴会場などを併設。地下鉄四条駅5番出口より徒歩約3分またはJR京都駅烏丸中央口より車で約5分とアクセスもよく、錦市場や先斗町、祇園も徒歩圏内です。



【所在地】〒600-8096 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地

【TEL】 075-342-2111（代表）

【公式サイト】https://www.princess-kyoto.co.jp/