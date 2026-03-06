公共交通マナー等絵画コンクール　入賞４２作品が決定しました！

東京都

東京都交通局では、都内在住又は在学の小学生を対象に、誰もが楽しく、気持ちよく公共交通を利用するためのマナーについて考える機会とするとともに、公共交通について愛着や親しみを感じてもらうことを目的として、令和７年12月１日から令和８年1月９日の間、絵画コンクールを開催し２６６作品の力作をお寄せいただきました。選考の結果、以下のとおり入賞作品を決定しましたのでお知らせします。

また、これらの作品をより多くの皆様にご覧いただけるよう、３月10日（火）から都営地下鉄駅等で作品を展示します。たくさんのご応募ありがとうございました。

■ 募集テーマ、入賞作品

・公共交通マナー部門「みんなが楽しく、気持ちよく利用できる公共交通マナー」（応募総数129作品）

・風景部門「わたしたちの街の電車やバスのある風景」（応募総数137作品）

部門ごとに、都営交通最優秀賞 １作品、都営交通優秀賞 3作品、都営交通賞 5作品、東京都営交通協力会賞２作品、みんくる・とあらん賞10作品を選定 ※詳細は、別紙をご覧ください。

都営交通最優秀賞作品

都営交通最優秀賞作品熊田 美羽(くまだ みう)さん １年生

『おもいやりって すてきだな』

「電車やバスで席を譲ってもらったことがあり、とても嬉しかった。私も声をかけて誰かに席を譲れる人になりたい。」

高波 景(たかなみ けい)さん ３年生

『ぼくらの街、渋谷を走る都バス』

「ぼくは、毎日渋谷駅まで都バスにのります。沢山の人がいる渋谷の街を安心安全に走る都バスをかきました。」

■ 審査総評

【公共交通マナー部門】

交通マナー部門には、今年も小学生のみなさんのやさしさにあふれた作品が数多く寄せられました。電車やバスに乗る日々の暮らしの中で感じた気づきや思いをテーマに、それぞれが自分の言葉と絵で丁寧に表現してくれました。

どの作品にも魅力があり、心を動かされるものばかりでしたが、受賞作品はとくに、伝えたいことが明確で、見る人にまっすぐ届く力を持っていました。絵としての完成度も高く、私たちがやさしい気持ちになったり、思わずドキドキしたりと、感情が自然に動かされる作品が多かったことが印象に残っています。

また今年は、例年とはひと味ちがう個性的な表現や構成が多く見られました。日常の風景をそのまま描くだけでなく、見る人の心に残るような仕掛けや工夫が画面の中にちりばめられ、表現の深まりを感じました。交通マナー作品においては文字も大切な要素ですが、文字のかたちや意味、テーマに合わせた扱い方にも工夫が見られ、絵と文字が一体となってメッセージを力強く伝えていました。

今後も小学生のみなさんの小さな気づきややさしさが、社会全体のマナー向上へとつながっていくことを期待しています。

（審査員 東京藝術大学社会連携センター 特任准教授 佐々木 里史 氏）

【風景部門】

今年も一点一点を間近でじっくり拝見しながら審査することができ、画面に残る修正の跡や絵の具の重なり、色鉛筆のやわらかな質感まで味わうことができました。そこには皆さんが描いた時間や発見の喜びが刻まれており、作品と対話するような豊かな時間でした。

私たち大人も日頃から同様の景色を見ているはずですが、子どもの純粋な視点や感じ取るエネルギーから多くを学び刺激を受け、表現の奥にある真剣なまなざしに心を動かされました。

学年による表現の違いも実に魅力的で、それぞれが自分の目で世界を見つめ、感じたことを率直に描き出しています。選外の作品にも光る表現が多く、これからも観察し描くことを楽しみながら成長していってほしいと願っています。

（審査員 共立女子大学建築・デザイン学部建築・デザイン学科 教授 石田 和人 氏）

■ 入賞作品の展示等

入賞作品は、都営地下鉄等の各駅でのポスター掲示、地下鉄駅構内での入賞作品パネルの展示、交通局発行の「交通マナーブック」への掲載、ラッピングバスの運行など、公共交通利用時のマナー啓発等に活用いたします。

上記のほか、都庁舎内での展示なども行います。詳細は決まり次第お知らせします。

※すべての応募作品は、東京都交通局ホームページで紹介します。

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/manner.html#competition