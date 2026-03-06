都営地下鉄「春」のワンデーパスを発売します。子どもワンデーパスを１００円で発売！

東京都

東京都交通局では、お子様連れで外出しやすい環境づくりに向け、春休み期間とゴールデンウィークに都営地下鉄が一日乗り放題となる都営地下鉄「春」のワンデーパスについて、昨年度に引き続き、子どもの発売金額を通常２５０円のところ１００円で発売いたします。

お得なこの機会に是非、お子様とご一緒に都営地下鉄で、春のお出かけを満喫してみてはいかがでしょうか。

1．乗車券名称

都営地下鉄「春」のワンデーパス

２．発売期間

令和８年３月２0日（金) から４月５日（日）までの土日祝日

及び４月２５日（土）から５月６日（水）までの全日

３．発売場所

都営地下鉄各駅の自動券売機で発売（押上、目黒、白金台、白金高輪、新宿線新宿の各駅を除く。）

４．発売額

通常料金：大人 ５００円 ／ 小児 ２５０円

今春金額：大人 ５００円 ／ 小児 １００円

※当該乗車券とPASMOを同時に購入する場合、上記金額とは別にデポジット５００円が必要です。

５．発売券種

磁気乗車券、ＩＣカード乗車券（ＰＡＳＭＯ）

※有効な定期券及び企画券情報が付加されていない無記名・記名PASMOに発売できます。

※一体型PASMO及びPASMO以外のＩＣカード乗車券への発売はできません。