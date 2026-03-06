3月7日「みんなの銀行の日」記念企画第1弾！第3期アンバサダー募集、SNSキャンペーン、Users Meetup(大阪)開催

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、3と7で「みん（3）な（7）」と読む語呂合わせから、毎年3月7日を「みんなの銀行の日」とし、自分らしく生きるためのお金との付き合い方を考えるきっかけづくりを行なっています。

この度、みんなの銀行の日記念企画第1弾として、「第3期みんなの銀行アンバサダー」の募集、公式SNSキャンペーン実施、「Users Meetup（大阪）」の開催をお知らせします。

なお、第2弾では、スペシャルトークセッションの配信、高校生親子向けイベントの実施を予定しています。詳細は決まり次第お知らせします。

「みんなの銀行の日」について

日本では、「お金」というテーマについて、家族や友人間でも話題にしにくいと感じる人が多い傾向にあります。「みんなに価値あるつながりを。」をミッションに掲げるみんなの銀行では、自分らしく生きるためのお金との付き合い方を考え、誰かと話すきっかけを提供したいという想いから、3月7日を「みんなの銀行の日」として、一般社団法人日本記念日協会に登録（2021年認定）しました。

予測不可能な混迷の時代、お金に対して不安を抱く若い世代（Z世代・ミレニアル世代）は少なくありません。「金利ある世界」への移行や、物価高騰が続くインフレ環境において、「お金の価値」をどう守り、どう自分らしく活かしていくかが、これまで以上に問われています。

みんなの銀行では、環境変化に応じた自分らしいお金との付き合い方を考え、身近な人と語り合うきっかけを提供していきます。

企画概要

１.第3期みんなの銀行アンバサダー募集概要

第3期となる今回も、アンバサダーの方々と共に、みんなの銀行の情報・魅力を発信していきます。みんなの銀行をご利用中の方はもちろん、これからみんなの銀行の口座を開設する方もご応募いただけます。

２.みんなの銀行の日SNSキャンペーン

公式SNSアカウントで、お金のマイルールや使い道について考える企画に参加いただいた方を対象に、抽選でみんなの銀行Box風クッションやセブン-イレブンで使えるQUOカードペイ1,000円分をプレゼントします。

３.みんなの銀行Users Meetup（お客さま＆スタッフ交流会｜大阪開催）

今回が6回目となるこのイベントは、みんなの銀行のお客さまとスタッフが参加する交流会です。「お金」にまつわるテーマを設けてざっくばらんに話す座談会や、ご自身のお金に関する価値観を振り返ったり、頭取とサービスについて意見交換する場などを企画しています。

