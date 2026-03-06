The 13th “SAKURA” Japan Women’s Wine Awards ～サクラアワード2026 受賞のお知らせ

北海道ワイン株式会社GOLD2026を受賞した3アイテム

北海道ワイン株式会社（本社：北海道小樽市、代表取締役社長：嶌村公宏、以下「当社」）は、女性審査員のみで選ばれる国際的なワインコンペティション「THE 13th “SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2026（サクラアワード 2026）」において、当社のワイン計6アイテムが受賞いたしましたことをお知らせ申し上げます。

今回受賞したのは、GOLD 3アイテム、SILVER 3アイテムの合計6アイテム。日常に寄り添う当社定番商品の「おたるシリーズ」をはじめ、余市町契約農家の単独仕込み「葡萄作りの匠シリーズ」、そして当社のフラッグシップワインである直轄農場産の「鶴沼シリーズ」と、幅広いジャンルにおいてその味わいと品質で高評価をいただく結果となりました。

「サクラアワード」は、日本のワイン業界で活躍する女性たちがブラインドテイスティングで審査を行う、アジア最大級の国際大会です。第13回となる今回は、2026年2月3日に大阪（ホテル日航大阪）、2月6日に東京（セルリアンタワー東急ホテル）にて審査会が開催されました。世界37カ国からエントリーされた3,715アイテムを、延べ430名の女性審査員が厳正に評価しました。

■GOLD 2026

鶴沼シリーズ、おたるシリーズから以下の3アイテムがGOLDを受賞いたしました。

●鶴沼ハーベスト スペシャルキュヴェ ピノ・グリOrange 2021

GI北海道認定商品

オレンジ／辛口、750ml、アルコール度数12％

希望小売価格 4,774円（本体価格4,340円）

JANコード：4990583-324463 【販売中】

自社直轄農場「鶴沼ワイナリー」で2021年に収穫されたピノ・グリ種を、果皮と共に醸したのち木樽で10か月熟成。輝きのある橙色の酒色と、やさしいバニラ香、干しあんずのようなニュアンスを持つオレンジワインです。

公式オンラインショップ :https://www.hokkaidowine.shop/view/item/000000000251

●おたる 赤・甘口 2024

赤／甘口、720ml、アルコール度数10％

希望小売価格 1,430円（本体価格1,300円）

JANコード：4990583-305004 【販売中】

複数の葡萄品種のブレンドにより、甘口ながら独特のコクと酸味のハーモニーが味わえる赤ワインです。

公式オンラインショップ :https://www.hokkaidowine.shop/view/item/000000000013

●おたる キャンベルアーリ スパークリング レッド

赤（発泡性）／やや甘口、720ml、アルコール度数10％

希望小売価格 2,123円（本体価格1,930円）

JANコード：4990583-314303 【販売中】

キャンベルアーリ種の華やかな香りと果実味があふれる、爽やかで豊かな甘さが魅力の赤のスパークリングワインです。

公式オンラインショップ :https://www.hokkaidowine.shop/view/item/000000000008

■SILVER 2026

北海道余市町葡萄作りの匠シリーズ、おたるシリーズから以下の3アイテムがSILVERを受賞いたしました。

●北海道余市町 葡萄作りの匠 宍戸富二 レゲント 2021

GI北海道認定商品

赤／ミディアム、750ml、アルコール度数12％

希望小売価格 2,992円（本体価格2,720円）

JANコード：4990583-312293 【販売中】



余市町葡萄作りの匠 宍戸富二氏（宍戸農園産）のレゲント種100％で醸造。程よい酸味と適度なタンニンで、口当たりが滑らかな辛口の赤ワインです。

「Regent（レゲント）」は、環境負荷を抑えた次世代のワイン造りを象徴するPIWI品種（真菌耐性ブドウ品種）です。農薬使用回数を削減できる特性は、環境を守りながら進めるSustainable（サステナブル）なワイン造りに直結しています。ゼロカーボンへの挑戦を支える重要なピースの一つです。

PIWI品種について(https://www.hokkaidowine.com/sustainable/)

公式オンラインショップ :https://www.hokkaidowine.shop/view/item/000000000246

●おたる 赤・赤口 2024



赤／辛口、720ml、アルコール度数11％

希望小売価格 1,430円（本体価格1,300円）

JANコード：4990583-300009 【販売中】

複数の葡萄品種によるブレンドワイン。果実味に富んだ、軽快でマイルドな味わいの辛口の赤ワインです。

公式オンラインショップ :https://www.hokkaidowine.shop/view/item/000000000015

●おたる 白・辛口 2024

白／辛口、720ml、アルコール度数11％

希望小売価格 1,430円（本体価格1,300円）

JANコード：4990583-318806



複数の葡萄品種によるブレンドワイン。やわらかな果実を思わせる豊かな香りに、穏やかな酸味とふくよかな味わいが魅力の辛口の白ワインです。

＊受賞ビンテージ[2024]は完売のため、現在2025年ビンテージを販売しています

公式オンラインショップ :https://www.hokkaidowine.shop/view/item/000000000014販売中のビンテージにご注意ください

※各受賞ビンテージには限りがございます。品切れの際にはご容赦のほど、お願い申し上げます。

■ サクラアワードについて

主催：一般社団法人ワインアンドスピリッツ文化協会

審査責任者：田辺 由美（代表理事）

サクラアワード事務局

公式ウェブサイト：https://www.sakuraaward.com/jp/

■受賞ワインに関するお問合せ先：

北海道ワイン株式会社

北海道小樽市朝里川温泉1丁目130番地

https://www.hokkaidowine.com