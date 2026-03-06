オレンジ果汁の輸入価格3倍高騰に対するIJOOZの「回答」。産地からの直接調達とAI鮮度管理により、生搾りジュースを一部地域で「特別還元価格」にて提供開始

IJOOZ 株式会社

IJOOZ株式会社は、昨今の世界的なオレンジ果汁価格の歴史的高騰に対し、独自のサプライチェーンを駆使した「オレンジ果実の直接大量調達」を強化いたしました。中間マージンを排除した規模の経済を活かし、コスト上昇を吸収するだけでなく、一部地域にて特別価格での提供を開始します。 また、日本国内での専用機材による独自洗浄と、AIを活用した徹底的な鮮度管理により、加工過程で失われがちな「天然の栄養と香り」を、安全かつ新鮮にお届けします。

■ 背景：果汁高騰という逆風に対する「直接調達」戦略

IJOOZ(アイジュース) カップ

現在、気候変動や病害の影響により、加工用オレンジ果汁（冷凍濃縮など）の国際価格はここ数年で約3倍に高騰しています（※1）。長期保存に適した濃縮還元ジュースは私たちの生活に不可欠な役割を担っていますが、その供給網が打撃を受ける中、IJOOZは独自のアプローチを実現しています。私たちは加工された「果汁」ではなく、世界中の農園から直接、糖度や酸味のデータに基づき厳選した「丸ごとのオレンジ（果実）」をコンテナ単位で大量調達しています。日本全国への自販機設置拡大に伴う「規模の経済」を最大限に活かすことで、値上げが相次ぐ市場において、あえて「還元（一部地域での特別割引価格）」に挑戦しました。

■ 創業からのミッション「#FreshEasy」と、今あえて特別価格に挑む理由

IJOOZ プロモーション価格

生活必需品から食品まであらゆる物価が上昇し、果汁だけでなく「新鮮なフルーツそのもの」の価格も高騰し人々の生活を圧迫しています（※2）新鮮な食材を手軽に摂取することが、経済的にも物理的にも難しくなっているこの時代。だからこそ、IJOOZはこの状況に正面から挑むべきだと考えました。

シンガポール発祥であるIJOOZの創設者ブルースは、半導体業界で10年以上の経験を持ち、先進的なハードウェアとソフトウェア技術の可能性を熟知していました。しかし日常生活においては、「自分の子どもに、新鮮なオレンジジュースを手軽な価格ですぐに飲ませてあげられない」という壁に直面しました。 この原体験から生まれたのが、最先端のスマートテクノロジーで生鮮食品市場に変革をもたらすIJOOZの自販機です。「すべての人に新鮮な食材を（#FreshEasy）」という創業のミッションは、手軽に天然の栄養を摂ることが困難になりつつある現代の日本にこそ、必要とされていると確信しています。

■ IJOOZの品質を支える「テック×衛生管理」の3本柱

「生（Raw）」のフルーツを扱うからこそ、安全性と鮮度において妥協をしません。

国内到着後の「独自洗浄工程」による徹底した衛生管理

世界各地（主にネーブルオレンジ、ヴァレンシアオレンジの最適産地）から日本へ届いたオレンジは、そのまま自販機に入ることはありません。国内の専用拠点にて、一つひとつ専用の機械で丁寧に洗浄し、外皮の汚れを落としたクリーンな状態でのみ装填されます。

AIによる鮮度監視と「期限切れの全廃棄」ルール

各自販機の在庫状況および鮮度は、クラウド上のAIがリアルタイムで管理しています。最適な販売期間を過ぎた残留オレンジは、独自のアルゴリズムにより自動で販売を停止。味と安全性を担保するため、古い在庫は「すべて回収・廃棄する」というルールを敷いています。オレンジは長持ちしやすく、自動販売機内も4℃帯の冷蔵庫状態ですが、鮮度と品質を守るための廃棄ルールになります。

廃棄を資源に変えるアップサイクル・プロジェクト

鮮度維持のために回収されたオレンジや、搾汁後に残るオレンジの皮は、単なるゴミとして処理しません。現在、これらを堆肥化して土壌へ還す取り組みや、香料原料・その他素材への資源化など、複数のアップサイクルプロジェクトを推進し、サーキュラーエコノミー（循環型経済）の実装を進めています。

■ 非加熱だからこそ実現する「＋（プラス）」の価値

科学的にも、オレンジに含まれるビタミンCは60～70℃、フレッシュな香気成分は40～50℃で揮発・分解が加速するとされています。IJOOZは加熱殺菌工程を挟まないその場での「生搾り」に特化することで、フルーツ本来のポテンシャルをカップに無添加で閉じ込めます。日々の生活をアップデートする一杯として、ビタミンチャージなどの健康に貢献しています。今後、自販機サイネージ等を通じて以下のベネフィットを発信してまいります。

「 ビタミンチャージ ＋ 天然の栄養と香り ＋ クエン酸 ＋ ポリフェノール 」

※ネーブルオレンジ・ヴァレンシアオレンジ等の由来の天然成分

■ 代表取締役 堀木 遼からのメッセージ

酵素が生きている天然のオレンジジュースIJOOZ

「市場全体がコスト高に苦しむ中、IJOOZは『果実を世界規模で大量に直接仕入れる』というシンプルな基本原則とテクノロジーを掛け合わせることで、この状況を打破してきました。利便性の高いパッケージ飲料と、私たちが提供する『その場でのライブ感と天然の栄養』。それぞれが豊かな食の選択肢として共存する中で、IJOOZはこれからもデータと実行力を武器に、最高にフレッシュな一杯を皆様の日常へお届けします。私たちはシンガポール創業時の原点に立ち返り、価格への挑戦をします。

私自身も日本での創業時、ソフトウェア業界で10年の経験に加え、子どもたちの日常生活に健康的なフルーツを気軽に楽しめるようにしたいという、創業の原点が重なったことで挑戦を決意しました。」