ビジネスリアリティ番組「Nontitle」発 ひろゆき×UP-TコラボのNOTO DRY Tシャツが発売開始！

丸井織物株式会社

オリジナルグッズ作成プラットフォーム「UP-T（アップティー）」を運営する丸井織物株式会社（本社：石川県鹿島郡中能登町、以下「当社」）は、YouTube番組『Nontitle（ノンタイトル）SEASON H』における「ヒカル vs. ひろゆき 売上バトル」企画から誕生したコラボアイテム「NOTO DRY Tシャツ」の販売を開始いたしました。

NOTO DRY Tシャツは、特に吸水速乾に優れている生地でさらっとした肌触りが魅力のTシャツです。UP-Tでは、NOTO DRY Tシャツにユーザー自身がオリジナルのデザインをプリントして購入できます。



【商品の主な特長】

吸水速乾性能：汗をすばやく吸収し乾燥させるポリエステル100%素材（4.1oz）

軽い着心地：さらっとした肌触りで、スポーツから日常使いまで幅広く対応

高耐久設計：繰り返しの洗濯でも型崩れしにくい

全17色・8サイズ展開：S～5XLまで対応し、性別・体格を問わず着用可能



NOTO DRY Tシャツは誰にでも手の届きやすい1枚2,750円（税込）でUP-Tにて販売しています。

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%ABT%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84/IT2873



■「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■西村博之（ひろゆき）

日本のインターネット上で広く知られるインフルエンサーであり、2ちゃんねる（現・5ちゃんねる）の創設者の一人としても知られている。

その影響力は、彼が運営している「5ちゃんねる」やブログを通じて日本のネット文化に深く根付いている。

その考え方は時に議論を呼び、インターネットの発展や社会に与える影響も大きい。

また、情報の自由やネット上の発言の自由などに対するスタンスも知られている。