港区立産業振興センター大文化祭 ～みな・さんfes.2026～ とは

株式会社キャンパスクリエイト詳細を見る :https://minato-sansin.com/events/minato-base-20260314/

港区立産業振興センターで活動する、会員企業・クリエイターと近隣地域の企業・団体のみな・さんの活動発表・交流の場です。

地域企業・団体・住民の方との交流や、事業者間の新たなビジネスチャンスを創出します。

大変盛り上がった前回・前々回に続き、第3回目の開催を決定いたしました！

現在、以下の内容を予定しております！！！

・展示ブース (事業紹介・製品紹介 ・作品展示/販売)

・マルシェ (サンドイッチ、ハーブティー、クッキー、稲荷ずし、豆大福)

・ステージピッチ (事業紹介・製品や作品発表)

・ステージパフォーマンス (ウェディングドレスショー)

・イベントセミナースペース (インドアグリーン講座・ポイ活セミナー・ファッションショー・異業種交流会)

★ガチャガチャイベントブース★

各出展ブースやイベント・セミナーに参加すると専用コインが貰えます。

ガチャガチャを回して、ここだけのオリジナルグッズをゲットしてくださいね！！！

入場料は無料です。

どなたでも、お気軽にご参加ください。

◆こんな方にオススメ◆

・近くにお住まいの方

・産業振興センターがどんな場所なのか知らない方

・近隣企業にお勤めの方

・出展事業者に関心のある方

・地域振興に興味のある方

・イベントやお祭りが好きな方……

要するに、どんな方でもお気軽にお越しください！

◆開催概要◆

〇開催日：2026年3月14日(土) 10:00～16:00

〇入場料：無料

〇参加方法：https://coubic.com/campus/4721752/book/event_type

〇会場：港区立産業振興センター 10,11F（受付は11F）

〇住所：東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア

〇アクセス：最寄駅：JR田町駅三田口（西口）から徒歩4分

都営地下鉄三田駅A1・A2出口徒歩2分（A1出口は7：00～21：00利用可）

〇主催：港区立産業振興センター指定管理者 みなと・キャンパス・リログループ

(事業担当：株式会社キャンパスクリエイト)

ご予約はこちら :https://coubic.com/campus/4721752/book/event_type

◆会場◆

1. 展示ブース・マルシェブース

事業紹介・製品紹介 ・活動紹介

作品製品展示・作品製品販売

食品・飲食物マルシェなど

出展者一覧（番号はブースNo.）

1.BIJORETTE

ハンドメイドジュエリー

2.株式会社CHANT

シャンプーバー・椿オイル

3.多面体&移動ロボット製作所

木製パズル・ロボット

4.祝蘭

まち歩きツアー

6.ティーチャーズ株式会社

物語から作るエンディングノートAI体験

7.Fantrec株式会社

「みんラリ」

9.whyme株式会社

アトツギ・ナビ

10.株式会社エストパートナー

頭皮美容

11.キンコーズ・ジャパン株式会社

地域共創パートナー

12.株式会社SeiRogai

Global Virtual Travel

13.ファミタム株式会社

送迎シッター

14.株式会社Leach

経理AI

15.有限会社グラフィックメイト

ユニバーサルサービス

16.Be By Tea

AI×ハーブティー

17.GoMA株式会社

伴走AI支援

18.株式会社GUX

ウェブアクセシビリティ

19.Sense of Wonder調香学校

調香学校

20.株式会社セントラルベース

ビジネス交流会「CLIP TOKYO」

21.MKDクリエーション株式会社

37ヵ国語対応 “しゃべる漫画”

22.みなとCustomsLink

海外ビジネスに「価値」と「安心」を

23.ミナトクリエイターズパーク

オンラインコミュニティ

24.TOKYO WAVE FM

メディア・ラジオ

25.K&Mハートフルマリッジ

結婚支援

26.KUROTORA ＆Michiko Otani

AI×ファッション

27.Electrical Sweets

マスコットリング・チャーム

28.合同会社GOJO BRIDGE

映像制作

29.株式会社レクア

歩行自立支援

30.非営利株式会社eumo

大企業未来共創活動態

31.NECネッツエスアイ株式会社

南極くらぶ

34.株式会社シンカ

一棟まる貸し宿泊施設

35.Jun*Juane

風呂敷

36.株式会社mogana

ペット向けサプリ・おやつ

37.三田ピラティス

ピラティス

38.株式会社 Menphyth

ベッド[TOMCOT]

39.株式会社PHOENIX JAPAN

サッカーチーム・サンドイッチ

40.株式会社ユーグレナ

ユーグレナ食品

41.株式会社ファンクション

42.有限会社シライデザイン

バッグ・バックパック

43.一般社団法人Creative Guild

ビジネスコミュニティ

44.花瞬工房

花瞬工房/将軍の庭プロジェクト

45.株式会社ヴィヴィッドクローバー

グッズ作成

46.株式会社かぜつち

伝統工芸文化活用支援

47.やじるし会

やじるし会 東京

【特設ブース】NPOみなと経営支援

経営相談

港区地域の団体

5.三田二丁目一交会

稲荷寿司・和菓子

8.社会福祉法人港区社会福祉協議会

地域福祉

32.港区立郷土歴史館

文化施設

33.戸板女子短期大学TOITAウエディングカンパニー

ウエディングファッションショー・学校

2. イベント・セミナー【ホール小】

※予約要のイベント・セミナーは各開催者お問い合わせ・お申込み(別サイト)より予約してください。(みな・さんfes.2026本体の予約とは別に予約が必要です)

★11階ホール小 イベントスケジュール★

3. ワークショップ等

フロアマップ 10階

★各ワークショップ情報（随時更新）★

【研修室1：NECネッツエスアイ株式会社】

出前授業「南極クラブ」

時間：11時15分~12時15分

定員：60名 ※予約制（当日空きがあれば参加可）

【研修室2：株式会社シンカ】

都市と地方を行き来するコミュニティづくり～新橋のコンサル会社が宿泊業に挑戦。その七転八倒を赤裸々に語る～

時間：13時～14時45分

定員：20名 ※予約不要

【ワークルーム1_１.：株式会社CHANT×Sense of Wonder調香学校】

アップサイクル de ルームフレグランス作り

時間：10時～11時30分

参加費：\2,000 ※予約不要

◆問い合わせ先◆

港区立産業振興センター みな・さんfes.2026担当

電話番号：03-6435-0601

【港区立産業振興センターのご紹介】

港区立産業振興センターは”「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の情報や技術を提供する「未来発展型の産業振興拠点」となる施設”として、2022年4月にオープンいたしました。港区を起点として新しい価値を生み出す「港区産業」の振興と持続的発展を目指しております。

コワーキングスペース

https://minato-sansin.com/coworking/

スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。

組織、世代、性別の垣根を超えた多様な人材の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境により、ビジネスの成功を支援します。

ビジネスサポートファクトリー

https://minato-sansin.com/business-suport-factory/

クリエイター・デザイナー・エンジニアをはじめ、プロフェッショナルから初心者まで、多くの方にご利用いただける機材をご用意しています。フルカラー3Dプリンタなどの先端機器のご利用はもちろん、機器を活用したビジネス支援やクリエイティブコミュニティの形成を目指して、様々なイベントを企画していきます。

[導入機器一部]

・フルカラーＵＶインクジェット方式３Ｄプリンタ

・フラットベッドＵＶインクジェットプリンタ

・昇華転写用インクジェットプリンタ

・レーザー加工機

・アパレル３Ｄ着装シミュレーションシステム CLO Enterprise

・職業用直線ミシン、ロックミシン、電子刺繍ミシン等

・アパレルCAD パターンマジック



コワーキングスペース、ビジネスサポートファクトリーの見学会は下記にてお申込み可能です。

https://minato-sansin.com/register/

貸しホール・会議室等

https://minato-sansin.com/another/hall/

本イベントで使用するホールは貸出を行っています。

産業振興センター内にはホール、研修室、会議室等、様々な貸出施設があります。

＊利用例＊

区内団体がホール大（定員280名、広さ約216m2）を、

非営利目的で午後(13:00～17:00)の時間帯に利用する場合の利用料金は8,500円(税込)です。

【会社概要】

株式会社キャンパスクリエイトは、「お客様の課題解決をオープンイノベーションで実践する広域TLO」をスローガンに、国立大学法人電気通信大学TLOとして経済産業省・文部科学省の承認・認定TLOを受けるとともに、企業様の技術ニーズに対して解決可能な大学研究者を全国から探索する、あるいは大学の技術シーズに対して活用可能な企業様を探索しマッチングする産学官連携マッチング業務を実施しています。

また、企業様のオープンイノベーション支援として、企業様が関心を持っている技術分野において活用可能な大学の技術シーズを調査し、報告・ディスカッションを行いながら新規事業のテーマを固めていくコンサルティング業務などを行っています。

2021年1月27日にKAIKA Awards2020の特選紹介事例を受賞しており、従業員・組織が社会価値の創出に向けて一丸となって取り組む経営モデルを推奨しております。



※出典：PRTIMES KAIKA Awards 2020「特選紹介事例」を受賞いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000031052.html



2022年4月1日より港区立産業振興センターの指定管理者構成団体として、産業振興に取り組んでおります。

会社名：株式会社キャンパスクリエイト

代表者：代表取締役 高橋めぐみ

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 電気通信大学内

設立：1999年9月

事業内容：技術移転マネジメント事業、ソリューション事業、産業振興事業 等

URtps://www.campuscreate.com/