【記事公開】「データ活用」がDXに不可欠な理由とは？その関係性と期待できる効果を解説
株式会社リンプレス
- DX=データ活用ではない！その違いとは
- DX推進にデータ活用が重要な理由とは？
・サービスの質を高め市場での競争力を強化するため
・データドリブンな経営を実現するため
・新たな価値を創出するため
- 実際に活用されるデータの例
- DX推進のためのデータ活用のステップ
・1.現状把握
・2.データの取得・管理
・3.データの分析・活用
・4.データに基づく意思決定・実行
- DXにおけるデータ活用の効果
- データ活用によってDXに取り組んだ事例
- データを活用するために必要なスキルとは
・データサイエンス基礎研修のご紹介
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『「データ活用」がDXに不可欠な理由とは？その関係性と期待できる効果を解説』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。
■記事概要
タイトル：「データ活用」がDXに不可欠な理由とは？その関係性と期待できる効果を解説
デジタルトランスフォーメーション（DX）は、現代のビジネスにおいてますます不可欠な要素となっています。企業が持つデータは、このDXの鍵を握っており、データを適切に活用することは企業の競争力を維持し、成長を実現するために不可欠です。
本記事では、なぜデータ活用がDXに不可欠なのか、その重要性と具体的なメリットについて探求していきます。
■目次
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/