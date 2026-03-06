【記事公開】「データ活用」がDXに不可欠な理由とは？その関係性と期待できる効果を解説

株式会社リンプレス記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c80

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『「データ活用」がDXに不可欠な理由とは？その関係性と期待できる効果を解説』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：「データ活用」がDXに不可欠な理由とは？その関係性と期待できる効果を解説

デジタルトランスフォーメーション（DX）は、現代のビジネスにおいてますます不可欠な要素となっています。企業が持つデータは、このDXの鍵を握っており、データを適切に活用することは企業の競争力を維持し、成長を実現するために不可欠です。

本記事では、なぜデータ活用がDXに不可欠なのか、その重要性と具体的なメリットについて探求していきます。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- DX=データ活用ではない！その違いとは- DX推進にデータ活用が重要な理由とは？・サービスの質を高め市場での競争力を強化するため・データドリブンな経営を実現するため・新たな価値を創出するため- 実際に活用されるデータの例- DX推進のためのデータ活用のステップ・1.現状把握・2.データの取得・管理・3.データの分析・活用・4.データに基づく意思決定・実行- DXにおけるデータ活用の効果- データ活用によってDXに取り組んだ事例- データを活用するために必要なスキルとは・データサイエンス基礎研修のご紹介- まとめ＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c80

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/