【記事公開】PMBOKを学ぶべき理由とは？プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーを育成する研修プログラムも紹介

株式会社リンプレス記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c192

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『PMBOKを学ぶべき理由とは？プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーを育成する研修プログラムも紹介』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：PMBOKを学ぶべき理由とは？プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーを育成する研修プログラムも紹介

プロジェクトの複雑化やDX推進の加速により、プロジェクトマネジメントの重要性はこれまで以上に高まっています。なかでも、国際標準の知識体系であるPMBOKは、多くの企業でプロジェクトを成功に導くための指針として活用されています。

本記事では、PMBOKの基本的な考え方や実務での活用シーンを整理したうえで、PMBOKに基づいた研修を実施するメリットについて解説します。あわせて、プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダー育成に適した研修プログラムも紹介します。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- PMBOK（ピンボック）とは？・PMBOKが定めるプロジェクトマネジメントの基本概念・最新版（PMBOK第7版）の特徴（価値重視・原則ベース）- PMBOKはどのように活用されているのか？・プロジェクトマネージャーの共通言語・多様な管理のフレームワーク・大規模プロジェクトの品質担保・業界・企業を超えたマネジメントスキル標準・DX推進にも欠かせない知識体系- PMBOKに基づいたプロジェクトマネジメント研修を実施するメリット・属人化しがちなプロジェクト管理を標準化できる・若手～中堅 PM のスキルを体系的に底上げできる・プロジェクトの失敗を減らし成功率を高められる・リスク・スケジュール・ステークホルダー管理の質が向上・実務に適用しやすく社内プロジェクトの再現性が上がる- プロジェクトマネジメントの基礎が学べるリンプレスの「PL教室」・PL教室のカリキュラム- プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーを育成するならリンプレスへ・リンプレスの研修を導入した企業の事例- まとめ＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c192

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/