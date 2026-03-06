【記事公開】上流工程で要件定義が重要な理由｜成功のカギは「人材育成」｜株式会社リンプレス
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『上流工程で要件定義が重要な理由｜成功のカギは「人材育成」』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。
■記事概要
タイトル：上流工程で要件定義が重要な理由｜成功のカギは「人材育成」
システム開発において、上流工程で実施される「要件定義」は、プロジェクトの成否を大きく左右する重要な工程です。しかし実務の現場では、要件定義が曖昧なまま進行し、手戻りやコスト増大につながるケースも少なくありません。
こうした課題の背景には、上流工程を担える人材不足という問題があります。
本記事では、上流工程における要件定義の役割や重要性、失敗を防ぐためのポイントを整理し、あわせて人材育成の考え方について解説します。
■目次
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/