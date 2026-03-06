【記事公開】上流工程で要件定義が重要な理由｜成功のカギは「人材育成」｜株式会社リンプレス

株式会社リンプレス記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c190

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『上流工程で要件定義が重要な理由｜成功のカギは「人材育成」』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：上流工程で要件定義が重要な理由｜成功のカギは「人材育成」

システム開発において、上流工程で実施される「要件定義」は、プロジェクトの成否を大きく左右する重要な工程です。しかし実務の現場では、要件定義が曖昧なまま進行し、手戻りやコスト増大につながるケースも少なくありません。

こうした課題の背景には、上流工程を担える人材不足という問題があります。

本記事では、上流工程における要件定義の役割や重要性、失敗を防ぐためのポイントを整理し、あわせて人材育成の考え方について解説します。

■目次

■株式会社リンプレスについて

■目次

- ・上流工程で重要なステップ「要件定義」とは？・要件定義がプロジェクト成功のカギと言われる理由・要件定義は「何を作るか」を決める最重要工程・上流工程の成果物が下流工程全体へ影響する- 要件定義とは何をする工程なのか？・業務要件の整理・機能要件の整理・非機能要件の整理・関係者の合意形成- 要件定義が曖昧な場合に発生するリスク- 上流工程では「要求定義」も大切・要件定義と要求定義の違い- 上流工程での要件定義を成功させるポイント・「上流工程人材」を確保する・上流工程人材に求められるスキル・非機能要件を軽視しない・フレームワークを使い標準化する- 上流工程人材を育成する方法- 上流工程人材の育成にはリンプレス・リンプレスの研修プログラム- まとめ＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/