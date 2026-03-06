【和菓子に関する調査】和菓子が好きな人は8割弱。今後、和菓子を積極的に食べたいと思っている人は約64％。女性で比率高い

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■和菓子が好きな人は8割弱。好きな和菓子の種類は「たいやき・今川焼き・人形焼」「大福」が6割前後

■今後、和菓子を積極的に食べたいと思っている人は約64％。女性で比率高い

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、6回目となる『和菓子』に関するインターネット調査を2026年2月1日～7日に実施しました。

和菓子の喫食状況や意向、イメージなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1748_1_5ca383edb30fd6ad1bcda486c31c359b.jpg?v=202603070351 ]

◆和菓子の嗜好度

和菓子が好きな人は、「好き」「どちらかといえば好き」を合わせて8割弱です。

強い嗜好を示す「好き」の比率は半数近くを占めますが、年代差が大きくなっています。男性では70代で55％に上る一方、10～30代では3割前後です。女性も同様に70代では7割弱と特に高く、30代が最も低い傾向となっています。

◆好きな和菓子の種類

好きな和菓子の種類は（複数回答）、「たいやき・今川焼き・人形焼」が61.5％、「大福」が59.8％、「せんべい」が55.2％です。東北では「ゆべし」、近畿では「わらび餅」、九州では「かるかん」の比率が高くなっています。

和菓子が好きと回答した人では、「大福」「たいやき・今川焼き・人形焼」「おはぎ・ぼたもち」「どらやき」「団子」が上位です。一方、和菓子が嫌い・どちらかといえば嫌いと回答した人では、「せんべい」「あられ・おかき」「カステラ」が上位となっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆和菓子を食べる頻度

直近1年間に和菓子を週1回以上食べている人は4割弱、過去調査と比べて減少傾向です。男性では40代、女性では30代をボトムに、年代が上がるほど比率が高くなっています。

◆和菓子を食べる場面

和菓子を食べる人に、どのような時に和菓子を食べるかを聞いたところ（複数回答）、「ふだんのおやつ」が55.7％、「おみやげなどでもらった」が37.7％、「甘いものが食べたい」「家族が買ってきた」「お茶うけ・お茶菓子として」が3割前後です。

「お茶うけ・お茶菓子として」「甘いものが食べたい」は高年代層、「季節行事のお祝い」「ちょっと一息つきたいとき」は女性高年代層で高い傾向です。

男性10・20代や女性10～30代では「家族が買ってきた」の比率が高くなっています。

◆和菓子の喫食意向

今後、和菓子を積極的に食べたいと思っている人は、「積極的に食べたい」「やや積極的に食べたい」を合わせて約64％です。

その比率は、男性より女性の方が上回っています。女性は高年代層ほど高い傾向で、男女とも70代で特に顕著です。また、和菓子を週1回以上食べる層でも8割超える高い比率となっています。

◆和菓子のイメージ

和菓子のイメージは（複数回答）、「伝統的」が45.7％、「庶民的」「季節感がある」「素朴」が各4割弱です。一方で、「季節感がない」「若者向き」「革新的」「豪快」といった項目の比率は低く、いずれも1％以下となっています。

「伝統的」「季節感がある」「庶民的」は高年代層、「ヘルシーである」は女性高年代層、「華やか」は10・20代で比率が高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆和菓子の魅力（全6,770件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1748_2_92c65478a13adbf1afcebade07165304.jpg?v=202603070351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1748_3_bdceba1bfa38fba847c3fa5aa50b1b21.jpg?v=202603070351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。