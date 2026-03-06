メルセデス・ベンツ千葉園生店にて、日本製水素吸入器〈Suilive〉のPopupイベントを開催

株式会社SUISO JAPAN

2026年4月4日（土）5日（日）の2日間、メルセデス・ベンツ千葉園生店にて、日本製水素吸入器ブランド〈Suilive（スイリーブ）〉のPopupイベントを開催いたします。

メルセデス・ベンツ千葉園生店

吸入の体験や顕微鏡を用いて毛細血管の観察ができます。

吸入の体験や顕微鏡を用いて毛細血管の観察ができます。

本イベントでは、近年注目を集める水素吸入をより身近に体験していただく機会として、家庭用水素吸入器からハイグレードモデルまで、Suiliveの各種ラインナップを展示。

日本製水素吸入器Suilive SS-600＋日本製家庭用水素吸入器Suilive SS-180

ご来場の皆さまには、実際に水素吸入を体験していただけるほか、専門スタッフによる機器の説明や導入相談も行います。

また、イベント会場では顕微鏡を用いた毛細血管観察も実施予定です。指先の毛細血管の状態をリアルタイムで観察することで、日常の生活習慣やコンディションを見直すきっかけとしてもご活用いただけます。水素吸入体験とあわせて、ご自身の体の状態を可視化するユニークな体験を提供いたします。

Suiliveの魅力

Suiliveは、日本国内で設計・開発された水素吸入器ブランドとして、安全性と品質にこだわりながら、日常生活の中で手軽に取り入れられるウェルネス機器を展開しています。家庭でのセルフケアから高機能なハイグレードモデルまで、幅広いニーズに対応し、多くの方の健康意識の向上をサポートしています。

また、大手百貨店「高島屋」での採用や、順天堂大学病院との共同研究などを通じて、科学的なエビデンスにも基づいた安全・安心の水素吸入器として注目されています。

今回のPopupイベントでは、メルセデス・ベンツのショールームという上質な空間の中で、水素吸入という新しいウェルネス体験を気軽にお楽しみいただけます。お車をご覧になるお客様はもちろん、健康・美容・コンディショニングに関心のある方にも、幅広くご来場いただける機会となっております。

ぜひこの機会に、Suiliveの水素吸入体験と毛細血管観察を通じて、新しいセルフケアの可能性をご体感ください。

■イベント概要

イベント名：Suilive 水素吸入器 Popupイベント

開催日程：2026年4月4日（土）・5日（日）

開催場所：メルセデス・ベンツ千葉園生店

内容：

・水素吸入器〈Suilive〉シリーズの展示

・水素吸入体験

・顕微鏡による毛細血管観察

・製品説明および導入相談

■ 会社概要

会社名：株式会社SUISO JAPAN

所在地：大阪府高槻市天神町1-6-24 2F

代表者：代表取締役 稲石 陽

事業内容：高濃度水素吸入器および関連機器の研究・開発・製造・販売

公式サイト→https://suilive-suisojapan.com